Da pochi giorni, precisamente il 25 gennaio, è iniziata la prevendita della prima Skoda basata sulla nuova piattaforma modulare MEB del Gruppo Volkswagen dedicata alle auto elettriche. Si tratta della Enyaq iV, crossover di medie dimensioni di cui vi abbiamo già parlato sia per quanto riguarda lo stile che i prezzi.

Questa volta il protagonista è l'interno, molto semplice e razionale nelle linee ma al tempo stesso accogliente e, a seconda dei colori, caldo e avvolgente. Nella progettazione, in Skoda si sono ispirati all'interior design, inserendo a listino diverse personalizzazioni (Design Selection) ispirate agli ambienti abitativi moderni, con colori e materiali coordinati.

Largo uso di materiali naturali e riciclati

Molti dei materiali impiegati per i rivestimenti sono naturali, lavorati in modo sostenibile o riciclati. Per i sedili, per esempio, è possibile scegliere sellerie in pelle trattata con un estratto di foglie d'ulivo al posto delle classiche sostanze chimiche, o tessuti realizzati abbinando fibre naturali e sintetiche da riciclo per un mix al 60% di poliestere riciclato e 40% di lana vergine (materiale assorbente, traspirante e filtrante).

Cinque design tra cui scegliere

A seconda del gusto, che piaccia di più la sportività o il lusso, ogni cliente, in fase di configurazione, può attingere dai vari pacchetti della Design Selection per coordinare tra loro tutti gli elementi. Sono cinque gli ambienti tra cui scegliere, diversi a seconda della grandezza della batteria o anche della potenza dell'auto.

Kateřina Vránová, responsabile Colour & Trim Design di Škoda racconta il processo di selezione dei materiali: "La Enyaq iV 50 offre la Design Selection entry-level 'Studio', in cui la forma segue la funzione per creare un ambiente ordinato. A partire dalla 60, la Selection 'Loft' è di serie e riflette lo stile dei moderni appartamenti per giovani famiglie. Le Selection 'Lounge' e 'Suite' sono più esclusive e offrono, per esempio, rivestimenti in pelle o finiture laccate e saranno declinate nelle variabili "RS Lounge" e "RS Suite" sulla futura Enyaq iV RS".