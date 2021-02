10 / 14

La prima Mercedes Classe C sottoposta alla "cura" AMG nel '93 non si distingueva soltanto per il motore 6 cilindri in linea portato a 3,6 litri e 280 CV ma anche per il particolare disegno dei cerchi, anche questi firmati AMG, dalle forme piene e massicce.

Si sarebbero poi visti su altri modelli, come la E 50 AMG del '95.