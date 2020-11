5 / 9

Questo elemento caratteristico della celebre Lamborghini Countach è in realtà ben lungi dall'essere l'unico tocco distintivo del talentuoso designer Marcello Gandini, il cui nome, nonostante il gran numero di opere dell'autore, si perde spesso all'ombra dello studio Bertone dove il maestro ha lavorato per 15 anni. Ma il caratteristico arco passaruota posteriore inclinato, così come il profilo a cuneo della vettura si ritrovano con una certa costanza in altre opere, dalle numerose concept (come la Lancia Stratos Zero) a supercar stradali come Diablo e Cizeta Moroder.

A proposito, negli anni di collaborazione con Nuccio Bertone Gandini ha praticamente formato l'identità di marca della Lamborghini con Espada, Urraco e Jarama, e consegnato alla storia Lancia Stratos HF, De Tomaso Pantera e Bugatti EB110. Tra i modelli di larga diffusione ricordiamo le Audi 50, la Citroën BX, la Fiat X1/9, così come la Renault 5 di seconda generazione.