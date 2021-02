Suzuki porta sulla Swift Sport Hybrid il successo ottenuto nell'ultimo motomondiale. La World Champion Edition della compatta giapponese celebra il titolo 2020 in MotoGP e sarà prodotta in sette esemplari (come sette sono gli allori conquistati da Suzuki nel corso della storia). Lo stile di questa speciale Swift si rifà alle moto GSX-RR del Team Ecstar.

Ancora più racing

L’edizione speciale rende la piccola Swift Sport ancora più “pepata” nello stile. Il legame col Team Ecstar campione del mondo 2020 è comunicato dalla livrea Anniversary. La verniciatura bicolore con tinta blu predominante si richiama anche alla prima moto Suzuki che partecipò ad una gara iridata nel 1960. Specchietti retrovisori e tetto sono invece decorati con colorazione argentata.

A completare il look sportivo ci pensano le tre racing stripes che attraversano longitudinalmente l’auto. Anche l’abitacolo è stato personalizzato con dettagli giallo fluo nelle porte anteriore, nel tunnel e nella plancia centrale.

Su quest’ultima è riportato anche il numero seriale del modello e l’autografo del pilota campione del mondo Joan Mir.

Si può prenotare online: il prezzo

La Swift Sport è alimentata da un 1.4 Boosterjet mild-hybrid a 48V che eroga 129 CV e 235 Nm di coppia (nella nostra prova vi raccontiamo come va) in abbinamento al cambio manuale a 6 rapporti. Anche questa serie speciale, come tutta la gamma Suzuki, gode degli incentivi previsti dal Governo per le auto Euro 6 di ultima generazione.

Più precisamente la Swift Sport Hybrid World Champion Edition può ottenere l'incentivo di 1.500 euro concesso dallo Stato in caso di rottamazione di una vettura immatricolata prima del 1/1/2011. Il prezzo finale (escludendo IPT e PFU) è di 20.900 euro.

Per prenotare il proprio esemplare è necessario accedere al sito dedicato collegato alla piattaforma di e-commerce. Una volta selezionata la concessionaria in cui si vorrà concretizzare l’acquisto, è necessario inserire i propri dati e versare un acconto. Successivamente, si verrà ricontattati dalla concessionaria per ultimare l’acquisto.