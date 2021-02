L'Ecobonus statale permette di acquistare vetture nuove con uno sconto interessante, soprattutto se ibride: tra le proposte di Hyundai, la nuova i20 mild-hybrid è una di queste, con una promozione di febbraio che comprende anche altri vantaggi.

Intanto, la Hyundai i20 1.0 T-GDI 48V 100CV IMT ConnectLine con Exterior Pack ha un listino di 20.100 euro; in caso di rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di anzianità, si può ottenere uno sconto totale di 3.950 euro. in combinazione con l'iniziativa Maxi Rottamazione Hyundai.

Partendo quindi da 16.150 euro, l’anticipo è di 6.050 euro, mentre le rate mensili sono 36 da 149 euro (TAN 2,98%, TAEG 4,94%), con maxi rata finale di 7,839 euro. Nel finanziamento, sono associabili altre polizze e garanzie; nell’esempio, è compresa l’assicurazione furto e incendio per la durata del finanziamento. Se poi si ha già una Hyundai in famiglia, si può aggiungere un ulteriore Voucher di 500 euro.

Vantaggi

La nuova i20 è un modello interessante nella sua categoria, e la versione a 48 volt può permettere dei vantaggi economici anche a livello di gestione. Lo sconto di quasi 4.000 euro è buono per la categoria, così come i tassi di interesse, che consentono di tenere bassa la rata mensile. Positivi anche i servizi in aggiunta, e l’originale iniziativa del Voucher, che rafforza anche la “fedeltà” al marchio.

Svantaggi

Oltre al calcolo degli oneri finanziari, bisogna considerare l’anticipo di 6.050 euro, non bassissimo. C’è anche una clausola, scritta in modo esplicito ma nelle note in piccolo: i vantaggi della Maxi Rottamazione Hyundai non si applicano se non si può applicare l’Ecobonus; inoltre, su alcune versioni l’applicabilità delle condizioni è da verificare con la Concessionaria.

In sintesi

Modello (esempio) Hyundai i20 1.0 T-GDI 48V 100CV IMT ConnectLine Promozione Hyundai i-Plus, Maxi Rottamazione Hyundai, ecoincentivi Scadenza 28 febbraio 2021 Listino 20.100 euro Listino scontato 16.150 euro Servizi aggiuntivi Exterior Pack, tre anni assicurazione furto e incendio, altre assicurazioni facoltative Anticipo 6.050 euro Rate 36 da 149 euro TAN 2,98% TAEG 4,94% Maxi rata finale (VFG) 7.839 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Ecobonus applicabile con rottamazione di un veicolo di almeno 10 anni; maxi rottamazione non applicabile se non si può applicare l’Ecobonus