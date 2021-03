Da oggi 3 marzo sono rimossi i divieti alla circolazione in tutta la Regione Lombardia (tranne la provincia di Sondrio) imposti ai veicoli diesel fino ad Euro 4. La limitazione ai mezzi a gasolio e non solo si era resa necessaria per il superamento dei limiti di smog.

Rimangono tuttavia in vigore alcune limitazioni per alcune categorie di mezzi privati a benzina e gasolio.

Le misure temporanee

La revoca delle misure temporanee è stata comunicata dall’assessore all’Ambiente della Lombardia Raffele Cattaneo: “Dopo due giorni sotto la soglia, abbiamo disposto la disattivazione in tutta la Regione delle misure temporanee a partire dal 3 marzo”, ha dichiarato Cattaneo.

Le misure erano state adottate lo scorso 23 febbraio dato che tutte le province lombarde (tranne Sondrio) avevano superato il limite di 50 µg/mü di Pm10 per 4-5 giorni consecutivi.

Era stato previsto il divieto di utilizzo di auto diesel omologate fino ad Euro 4 (anche quelle con filtro antiparticolato) dalle 8.30 alle 18.30. Il limite alla circolazione è stato attivo nei comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli rientranti in Fascia 1 e 2. Per scoprire la lista dei comuni è possibile visitare il sito della Regione Lombardia.

Limitazioni permanenti ed eccezioni

In Lombardia non è comunque possibile circolare dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 di tutto l’anno con veicoli Euro 0 e 1 a benzina ed Euro 1, 2 e 3 a gasolio. Dall’11 gennaio 2021 queste misure si applicano in tutti i comuni della Fascia 1 e 2.

Chi non rispetta i divieti rischia una sanzione amministrativa da 163 a 658 euro.

Da ricordare come i limiti non si applicano sulle autostrade, sulle strade di interesse regionale R1 e ai tratti di collegamento tra i precedenti punti (ad esempio gli svincoli autostradali o i parcheggi di interscambio coi mezzi pubblici).

Rimangono escluse dai divieti alla circolazione diverse categorie di veicoli. Possono infatti circolare liberamente i veicoli ibridi ed elettrici, quelli con impianto a metano o GPL, quelli di interesse storico o collezionistico e le macchine agricole. Non sono soggetti alla limitazione anche i veicoli di servizio pubblico come il trasporto locale, il pronto soccorso sanitario e le Forze dell’Ordine.