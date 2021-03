Non è la prima volta che ci capita di raccontare di un veicolo anfibio, e ogni volta rimaniamo puntualmente senza parole.

L'ultimo in ordine cronologico è stato realizzato dall'azienda ucraina Highland Systems e non fa ovviamente eccezione, tanto da incutere un certo timore. Sara forse per il nome Storm?

Una vera tempesta

Al di là del nome appariscente, la società ucraina Highland Systems ha presentato questo carro armato militare polivalente e pesantemente corazzato, alla fiera della difesa IREX di Abu Dhabi. Non è semplicemente un veicolo anfibio, come accennato precedentemente, perché ha decisamente molto di più del fatto di poter uscire ed entrare dall'acqua senza alcun tipo di problema.

In primis proprio perché il nuovo Storm funziona con un propulsore ibrido a lungo raggio. Ovvero si tratta di un sistema del tipo range extender alimentato a gasolio. Un apparato che consente al mezzo di origine ucraina di poter funzionare dalle 18 alle 36 ore in modalità ibrida.

Inoltre può funzionare in modalità completamente elettrica per un massimo di 3,5 ore, a seconda della velocità del veicolo. Un vantaggio non solo per quanto concerne la sostenibilità ambientale, ma utile nel caso in cui fosse necessario muoversi facendo il meno rumore possibile.

Potenza da vendere

Il sistema ibrido dello Storm produce fino a 2.500 cavalli (non è stato comunicato il valore di coppia motrice) che gli consentono di muovere in tutta tranquillità le quasi 8 tonnellate di peso (dopotutto è pur sempre un mezzo corazzato).

La cavalleria messa in campo dal veicolo di origine ucraina, gli consente di raggiungere la velocità massima di 140 km/h quando si muove sulla terra, mentre in ambiente acquatico spunta i 30 km/h. La forma e la struttura dello Storm gli consentono persino di poter gestire onde alte fino a 1,5 metri.

Super protetto

Come accennato poc'anzi, lo Storm è anche pesantemente corazzato, provvisto di una protezione funzionale a resistere non solo dall'attacco di proiettili e simili, ma pure di mine e IED (un ordigno esplosivo improvvisato). Tanto da essere classificato fino al livello STANAG 1 o 2 di protezione.

Non bastasse, lo Storm può essere controllato anche da remoto, come fosse un drone. Riuscite a immaginare di vedere una versione senza pilota di questo mezzo anfibio?

Per ora però non accadrà nulla di tutto questo, essendo attualmente un veicolo disponibile solamente in forma di prototipo. La fase di sviluppo e test non è al momento ancora terminata. A tal proposito si sta approntando anche una versione sommergibile del veicolo ucraino, che renderà lo Storm un carro armato, una barca e un sottomarino tutti in uno.