Una youngtimer, un po’ Lancia Delta Integrale e un po' Alfa Romeo, e viceversa! Puntualmente il nostro Andrea non ha resistito alla solleticante possibilità parlare di una vettura molto interessante, con un DNA preso a piene mani dal Gruppo Fiat di inizio anni ‘90, con una linea apparentemente mansueta, ma una meccanica integralmente sportiva: è tempo di Alfa Romeo 155 Q4.

Come “temprare” una Q4

Nel 1992, l’Alfa Romeo ha ancora in gamma la 75. Un’Alfa Romeo vera dal primo all’ultimo bullone, ma a dirla tutta, non attualissima nemmeno nel 1985, quando viene lanciata a causa di un pianale non proprio innovativo...

Ed ecco allora che per contrastare il dominio tedesco fatto di BMW Serie 3 e Mercedes 190, in Fiat si pensa a sfruttare al 100% il pianale della Tempra, questione che prende forma con la Dedra per la Lancia, mentre in Alfa Romeo con la nuova 155, presentata al Salone di Ginevra del 1992.

Motorsport? Sì grazie!

La 155 è stato un modello acclamato e criticato, ma che senza dubbio ha dato tantissimo a Fiat e al Motorsport targato Alfa Romeo. Qualche esempio? Tantissime sono le vittorie nel Superturismo e nel prestigioso DTM che, nel 1993, è stato vinto dalla 155 V6 Ti da oltre 400 CV e quattro ruote motrici guidata da Nicola Larini, l’unica auto non tedesca ad aver trionfato in questo campionato.

Basta curiosare sulla 155 su YouTube e le battaglie di Tarquini o Giovanardi saranno tra i primi risultati che troverete, ed è forse anche per questo che oggi gli appassionati stanno contribuendo a una rivincita delle 155 nelle versioni più preformanti, come la V6 2.5 con motore Busso, senza contare le Twin Spark più potenti o le rare edizioni Silverstone, prodotte in 2.500 esemplari, senza dimenticarsi della Q4 protagonista di questa puntata!

Q4: “sleeper” anni ‘90

Partendo dalla trazione integrale, trattasi del celebre sistema affidato a 3 differenziali, l’anteriore convenzionale, il centrale epicicloidale con giunto viscoso Ferguson e il posteriore invece è Torsen, con la coppia ripartita al 47% davanti e al 53% dietro.

Spingendo sull’acceleratore la guida può diventare assai allegra, considerando la potenza di circa 190 CV (a seconda del mercato di omologazione), la coppia di 291 Nm da 2.500 giri e il peso, in ordine di marcia, di circa 1.390 kg. La velocità massima è di quasi 230 orari e lo 0-100 km/h viene in coperto in circa 7 secondi.

BisciONE alla metà del DeltONE

Costruita in circa 2600 esemplari nella prima serie e 110 esemplari nel 94/95, una 155 Q4 ben equipaggiata nel 1992 costava anche 50 milioni di lire.

Oggi invece le quotazioni sono comprese tra circa 15.000 euro e poco più di 20.000 euro a seconda delle condizioni, richieste motivate dalla rarità dell’auto e dalla nobile meccanica che, sulla Delta, si fa pagare almeno il doppio, almeno...

Fascino e storia sono ovviamente differenti, con la “Regina” dei Rally che dalla metà degli anni ‘80 ha contribuito alla creazione di un mito di cui, alla lontana, ha beneficiato anche la 155 Q4 che, proprio per la diversa quotazione potrebbe ora intrigare svariati appassionati.

Scopriremo nei vostri commenti al nostro video chi ritiene che il “gioco” (in questo caso la 155 Q4) possa valere la candela, e chi no... Buona visione!