Fresca di presentazione, la nuova Citroen C4 è arrivata con motori benzina e diesel, ma anche in variante elettrica e-C4 (praticamente identica esteticamente). Alla gamma motori, da oggi, si aggiunge il motore a gasolio Diesel BlueHDi 110 CV, abbinato al cambio manuale a 6 rapporti.

Questo si affianca al più potente diesel BlueHDi 130 CV, abbinato al cambio automatico a otto rapporti EAT8. I prezzi per il SUV Citroen col diesel entry-level partono da 24.400 euro.

Accede agli ecoincentivi

Il neo-arrivato propulsore diesel è omologato Euro 6.2, con emissioni pari a 125,26 g/km di CO2 nel ciclo WLTP High (i dati, però, sono ancora in corso di omologazione). Se confermati, questi valori gli consentirebbero di accedere agli Ecoincentivi Statali, così come per tutte le altre motorizzazioni disponibili.

Il BlueHDi 110 S&S (questo il nome completo) è disponibile su tutte le versioni di Citroen C4, completando la gamma nella lacuna del motore diesel con cambio manuale tradizionale, a cui molti sono ancora affezionati.

Nella gamma motori, oltre al già citato BlueHDI 130 Cv automatico EAT8, c'è il propulsore benzina PureTech 130 CV, disponibile sia a cambio manuale a 6 marce, sia automatico a 8 rapporti EAT8.

La tradizionale e l'elettrica vicine

Qualche dettaglio sulla Citroen C4

Nonostante l’assetto rialzato, la nuova C4 viene chiamata “berlina” da Citroen, che non ha lesinato però quanto a caratterizzazioni proprie dell’universo SUV, come skid plate anteriori e posteriori, coperture in plastica nera per i passaruota e un accenno di airbump sulle minigonne.

Il richiamo al resto della gamma ad assetto rialzato - leggasi Citroen C3 Aircross e C5 Aircross - è forte nello stile dell’anteriore, mentre il posteriore è completamente nuovo e abbraccia il mondo delle coupé.

Panoramica dell'abitacolo La variante elettrica ë-C4

Una coda molto particolare e raccolta, al contrario del muso particolarmente lungo con cofano elaborato, caratterizzato da 2 profonde scanalature ai lati. Il tutto racchiuso in 4,36 metri di lunghezza, 1,8 di larghezza, 1,52 di altezza e 2,67 di passo.