Aston Martin ha accennato a una serie speciale e più potente della Vantage a inizio marzo, quando il modello è stato confermato come Safety Car 2021 per la Formula 1.

A pochi giorni da una foto teaser che l'ha anticipata, ora la F1 Edition si fa vedere senza coperture. Il nome scelto non è casuale: di base è realmente una versione stradale della Safety Car, con feature interessanti sia nella potenza che nell'aerodinamica.

Non solo più potenza

Partiamo dal motore: il 4.0 Biturbo V8 è stato modificato per raggiungere i 535 CV di potenza, e cioè 25 CV in più di prima. La coppia è rimasta fissa a 685 Nm, ma Aston Martin dice che ora è "mantenuta in un range maggiore di giri, per migliorare la prontezza".

Anche il cambio automatico a otto rapporti è stato modificato, sia per cambi di marcia più rapidi che per un feeling più "diretto" fra auto e pilota.

Non solo più potenza però, perché anche il telaio è stato aggiornato grazie a modifiche sia sullo sterzo che sulle sospensioni, comprese molle e ammortizzatori.

Ad attirare l'attenzione anche a occhio, comunque, è il pacchetto aerodinamico, che comprende fra gli altri l'alettone posteriore: nel complesso, tutti gli accorgimenti uniti fanno guadagnare all'auto un carico aerodinamico pari a 200 kg.

Riconoscibile a prima vista

Esteticamente si distingue da una Vantage "ordinaria" (si fa per dire) grazie a ruote da 21 pollici al posto dell'originale set da 20". Piccola curiosità: è la prima volta che Aston Martin monta ruote di questa misura sulla Vantage, con pneumatici Pirelli a spalla ribassata.

Infine, non si può non parlare del colore: la F1 Edition è in "Racing Green", tipico colore da corsa inglese che fra l'altro si rifà alla Safety Car, ma è disponibile anche in bianco (Lunar White) o in nero (Jet Black), con finiture sia lucide che satinate.

In ogni caso, c'è sempre la striscia centrale in grigio scuro opaco (Solid Matte Dark Grey) e un assortimento di modifiche all'interno, fra cui i rivestimenti esclusivi in pelle e Alcantara con strisce e cuciture a contrasto.

La Vantage F1 Edition sarà disponibile anche in variante roadster, e Aston Martin sta già prendendo gli ordini per entrambe le tipologie di carrozzeria. La Coupé parte da 162.000 euro in Germania, e le prime auto arriveranno ai clienti nel corso di maggio.