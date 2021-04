Quattro ruote, quattro piattaforme. Stellantis accelera di nuovo sull'elettrico, con una strategia che guarda all'ambiente e alla decarbonizzazione. E che troverà nuove conferme nell'Electrification Day previsto l'8 luglio.

L'ulteriore scatto della Casa, nata dalla fusione di FCA e PSA, inizierà a partire dal 2023, quando entreranno in funzione le prime due delle quattro Stellantis, scatto elettrico dal 2023 con 4 nuove piattaforme, durante l'assemblea degli azionisti.

L'obiettivo è di arrivare sul mercato europeo al 98% di prodotti con almeno una versione elettrificata per il 2025 e al 100% di vetture con una declinazione full electric per il 2030 (96% sulle piazze Usa tra quattro anni). E non solo.

Stellantis stima che per il 2030 il 70% delle auto vendute nel Vecchio continente sarà elettrificato, partendo dal 14% del 2021 (anno in cui Tavares ha confermato l'immatricolazione di 400 mila light emission vehicle).

Small, Medium, Large e Frame

L'offensiva elettrica del gruppo (Tavares usa proprio il termine "offensiva" in inglese) si svilupperà su quattro piattaforme: Stellantis (STLA) Small per i segmenti A-B con autonomia fino a oltre 500 km, Medium per i segmenti C-D con autonomia oltre 600 km, Large per i segmenti D-E con autonomia fino a oltre 800 km.

Secondo un prospetto condiviso da Tavares, Medium e Large partiranno dal 2023, mentre la Small sostituirà dal 2026 la eCMP. La Stellantis Frame, dedicata a SUV grandi, pick-up e veicoli commerciali sarà operativa dal 2024.

Due nuove gigafactory in Europa

Tavares, in maglioncino grigio chiaro e senza cravatta (ma con la giacca scura), ha poi sottolineato che entro il 2021 Stellantis deciderà dove installare nuovi impianti per la produzione di batterie in Nord America e in Europa.

Nel frattempo, sono stati già avviati due progetti in Europa, uno in Francia (a Douvrin entro il 2023) e uno in Germania (Kaiserslautern entro il 2025), che offriranno al gruppo una iniziale capacità di 50 GWh l'anno. Stellantis punta a raggiungere una capacità di 130 GWh nel 2025 e nel 2030 di arrivare a 250 GWh.