Continuano nel mese di aprile le promozioni sulle vetture elettriche, grazie agli ecoinincentivi che so sommano alle offerte delle Case: in Honda questo sconto si chiama complessivamente e-Bonus, e possiamo vederne un esempio sulla dinamica city car Honda e.

Il prezzo di listino è di 35.900 euro, che con uno sconto di 12.000 euro a seguito di rottamazione, può scendere fino a 23.900 euro. L’anticipo da versare è di 2.850 euro, mentre le rate, da versare dopo 30 giorni, ammontano a 219 euro euro per 47 mesi (TAN 4,98%, TAEG 5,93%).

Al termine si paga una maxi rata di 14.719 euro, con le consuete possibilità di sostituzione, restituzione o riscatto, in questo caso anche rateizzabile con un TAEG massimo del 6,22%: questa soluzione va scelta a 45 giorni dalla scadenza.

Vantaggi

La Honda e, grazie agli sconti, può essere acquistata con un prezzo di partenza interessante, e con rate di circa 220 euro al mese. Oltre ai vantaggi del motore elettrico, sono comprese alcune opzioni elettroniche, dall’assistente personale Honda al sistema di sicurezza Honda Sensing.

Svantaggi

Come consigliato anche nelle note dell’esempio, occorre concordare il finanziamento del veicolo con la concessionaria, per verificare eventuali costi in più, ma soprattutto la possibilità di accedere agli incentivi. Attenzione all’autonomia da city car, pari a 222 km dichiarati.

Per conoscerla meglio vi suggeriamo la prova del perché comprarla elettrica e perché no.

In sintesi