Per chi non lo conoscesse, Woodworking Art è un canale YouTube (cliccate qui per andare a dargli un'occhiata) di ragazzi che realizzano oggetti di legno di qualsiasi tipo partendo da un blocco di grezzo. Di auto ne hanno realizzate tanti ma, questa volta, si sono spinti oltre.

Come avete letto dal titolo o visto dalla copertina di questo articolo, questa volta hanno realizzato una Land Rover Defender 110. Non solo la carrozzeria, ma l'intera auto completa di interni, vano motore, portiere apribili e sospensioni funzionanti. Ci saremmo aspettati che si costruissero prima i singoli pezzi e solo poi, assemblandoli, di vedere l'auto nella sua interezza. Ma così non è stato, perché la Defender è stata ricavata dal pieno da un blocco unico.

Un lavoro di fino

Ogni progetto di Woodworking Art prevede un uso intensivo dello scalpello, attraverso cui si raggiunge un grado di dettaglio straordinario: le linee ultra fine della griglia davanti e delle luci anteriori e posteriori, le prese d'aria sui parafanghi, le scanalature posteriori, le nervature sul cofano, il battistrada dei pneumatici, i dettagli interni e l'intero motore visibile sotto il cofano apribile.

Gli elettroutensili impiegati rendono la vita - relativamente - più facile, ma alcuni dettagli possono essere realizzati solo a mano. E il risultato finale è a dir poco sorprendente.

Per alcuni dettagli come, per esempio, le sospensioni, non è stato possibile usare il legno e si è dovuto ricorrere a dei telaietti metallici. Le componenti anteriori e posteriori, poi, sono montate su una base di legno e non sul corpo, quindi tecnicamente la macchina non dovrebbe essere considerata come un "corpo unico". Ma dato che l'intero corpo è formato da un unico pezzo finemente scolpito, è giusto onorarlo in questo modo. Il risultato è eccezionale, con le ruote montate, le pinze dei freni rosse e gli interni rifiniti.