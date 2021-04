La Land Rover Defender è una delle 4x4 più iconiche del mondo e molti clienti la scelgono per poterla personalizzare e renderla diversa da tutte le altre.

Ci sono tanti atelier che si occupano di tailor made e, tra questi, Heritage Custom è uno dei più esclusivi. E la Defender Valiance che si vede nelle foto ne è la prova, modificata - e non stravolta - sia dentro che fuori secondo i gusti dei fortunati clienti.

Come nasce una Defender personalizzata

Tutti i progetti firmati Heritage Customs prendono vita da un disegno. Dopo un paio di lunghe conversazioni direttamente a casa dei futuri proprietari, il team di sviluppo seleziona le idee, i materiali e i colori più appropriati per dare forma a un'auto su misura, con la stretta collaborazione del cliente per tutta la fase dello sviluppo.

"Diamo forma agli esterni e agli interni" dice Niels van Roij, designer e co-fondatore di Heritage Customs, famoso anche per aver progettato la one-off Tesla Model S Shooting Brake e la prossima Ferrari Daytona Shooting Brake. "Lavoriamo materiali come alluminio, pelli, denim, legni di teak e persino rame. In questo caso, siamo stati incaricati di progettare un interno che simboleggi un'isola caraibica dove i nostri clienti si sono incontrati".

Ogni Valiance può avere materiali e combinazioni di colori sorprendenti sia per gli interni che per gli esterni. Tutto è possibile: dagli inserti delle portiere in alluminio incisi al laser o in pelle completa ai rivestimenti del cruscotto, dai battitacco personalizzati alle pelli lavorate. Senza dimenticare gli inserti in materiale pregiato anche nei posti meno in vista come, per esempio, nel bagagliaio. I clienti possono anche scegliere tra diversi cerchi in una selezione di ruote con diametri da 20 e 22 pollici.

Che si tratti di una Heritage Customs lo si può intuire dai marchi sparsi qua e là per l'abitacolo e dai badge esterni. Sono tutti realizzati a mano, quelli dentro ricamati sulla pelle, mentre quelli fuori plasmati in alluminio e posizionati al di sotto della cornice dei fari o vicino ai finestrini posteriori.

Quanto costa

I prezzi per una Land Rover Defender Valiance partono da 90.000 euro tasse escluse a seconda del veicolo base scelto e delle specifiche esigenze del cliente, con l'opera di personalizzazione che può durare anche un mese e mezzo.