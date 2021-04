L'edizione speciale della Volkswagen Golf Clubsport, chiamata "45" per celebrare gli anni di attività del modello, arriva in Italia con un prezzo di 51.900 euro.

Insieme a lei, la gamma nel Bel Paese si allarga con l'arrivo della versione a cambio manuale della Golf GTI, con un prezzo di 39.450 euro.

Più potente e più aggressiva

Meccanicamente, la 45 è identica alla Clubsport "standard" (versione più sportiva della gamma GTI attuale), ma la mappatura specifica del motore 2.0 TSI le permette di raggiungere i 300 CV di potenza.

La cavalleria passa attraverso un cambio DSG a 7 rapporti, che distribuisce la coppia sulle ruote anteriori per mezzo di un differenziale a controllo elettro-idraulico multifrizione (VAQ).

Anche l'assetto è invariato dalla Clubsport: rimane a controllo elettronico e ribassato di 15 mm con modalità Nurburgring (un po' come la Golf R).

A cambiare è invece lo scarico, che nella 45 - con il pacchetto dedicato Race - diventa ancora più sportivo di quello proposto di serie. Fra l'altro, questo pacchetto rimuove il limitatore elttronico dei 250 km/h, per una velocità massima non dichiarata.

Esteticamente, si differenzia per i cerchi specifici da 19 pollici Scottsdale, insieme alle finiture nere lucide per calandra e specchietti. E ovviamente non mancano dettagli rossi, un rimando al famoso bordino rosso caratteristico della Golf GTI del 1976.

Manuale la GTI

Per chi non volesse proprio accettare di avere un cambio automatico sulla propria Golf GTI, Volkswagen ha reso disponibile in Italia la GTI a cambio manuale a 6 rapporti.

Mossa dal classico 2.0 turbo benzina 4 cilindri la nuova Golf GTI può contare su 245 CV e 370 Nm di coppia, scaricati a terra dalle sole ruote anteriori. La velocità massima è autolimitata a 250 km/h, mentre lo 0-100 è questione di 6,3”.

Per quanto riguarda i prezzi, la GTI a cambio manuale parte da 39.450 euro, mentre la versione a cambio automatico DSG a 7 rapporti parte da 41.450 euro.