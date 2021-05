Elettrificazione ed elettrico: ecco cosa c'è nel futuro di Nissan (come in quello della stragrande maggioranza delle Case auto). Un futuro partito da lontano - la Nissan Leaf ha compiuto 10 anni - e che già oggi vede novità come il sistema ibrido e-Power della Qashqai, e che richiede anche grossi investimenti per continuare.

Investimenti che per Nissan potranno contare su un'aggiunta pari a più di 1 miliardo di euro (1,149 per la precisione) derivanti dalla vendita delle quote di Daimler di proprietà della Casa giapponese, pari all'1,54% e messe sul mercato nei giorni scorsi.

Le orme di Renault

Il ricavato della vendita permetterà a Nissan di rafforzare e migliorare ulteriormente la sua competitività commerciale, compresi gli investimenti per promuovere l'elettrificazione. La partnership industriale tra Nissan e Daimler rimane invariata e non è influenzata dalla vendita. I due gruppi continuano a collaborare in diverse aree

La Casa giapponese chiarisce così il perché della vendita delle azioni, sottolineando poi come i progetti congiunti con Daimler non cesseranno.

Nissan segue così quanto fatto da Renault un paio di mesi fa, quando la Losanga mise sul mercato la stessa quota azionaria del Gruppo Tedesco, incassando 1,143 miliardi di euro, permettendo così di ridurre il forte indebitamento registrato a fine 2020 anche a causa della pandemia da coronavirus.

Il futuro

Nonostante le rassicurazioni di Nissan però da più parti si stanno sollevando dubbi sulle future collaborazioni sull'asse Germania - Giappone, con molte già giunte al termine o mai partite, non solo con Nissan ma anche con Renault.

Un esempio su tutti riguarda la nuova generazione di smart, con la nuova generazione (solo elettrica) non più costruita in partnership con Renault ma assemblata in Cina da Geely (azionista di riferimento di Daimler).