A voler essere precisi, sappiamo già tutto della Volkswagen Tiguan restyling dato che è arrivata sul mercato ormai da qualche mese (per scoprirla nel dettaglio, ecco il nostro Perché Comprarla).

Non abbiamo ancora visto però la sorella più lunga e a sette posti, la Tiguan Allspace, che verrà presentata il prossimo 12 maggio. Una novità non tanto per l'Europa quanto per il mercato USA dato che la "nostra" Tiguan, quella a cinque porte, in America non viene venduta.

Una Tiguan... più grande

Volkswagen ha rilasciato un solo teaser, questo che vedete in copertina, in cui è possibile dare uno sguardo ravvicinato ai fari posteriori, gli stessi a LED dinamici e "scomposti" della Tiguan più corta. Anche il portellone posteriore è identico, ma il profilo è diverso dato che la Allspace è di circa 20 cm più lunga, spazio extra necessario per poter ospitare la terza fila di sedili. Anche la Allspace, quindi, riceverà lo stesso trattamento della sorella più corta, sia fuori che dentro, dove ci si aspetta di vedere il volante multifunzione dal design aggiornato e la consolle centrale ridisegnata.

Il sistema di infotainment aggiornato avrà uno schermo da 8 o 10 pollici a seconda delle versioni e adotterà il software MIB3 di VW con una varietà di servizi online disponibili. Per quanto riguarda la dotazione di sicurezza, non mancherà il Travel Assist che, premendo un pulsante, supporta il guidatore attraverso la sinergia tra cruise control adattivo e sistema di mantenimento attivo della corsia. Su alcune versioni sarà optional, sulle più accessoriate sicuramente di serie.

Un modello globale

Volkswagen svelerà la Tiguan Allspace restyling in un evento in diretta globale il 12 maggio, completando così il lancio dell'intera gamma Tiguan 2021. Quelle destinate al mercato nord americano, sud americano ed europeo verranno prodotte in Messico, quelle per il mercato Cinese a Shanghai.