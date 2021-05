Annunciato con qualche teaser in occasione delle celebrazioni per i primi 3 anni del brand, debutta oggi online (e fisicamente al porto di Barcellona) il D28 Formentor, speciale yacht nato dalla collaborazione tra Cupra e la De Antonio Yachts.

Si tratta di una versione speciale del D28 prodotto dall'azienda spagnola, caratterizzato da una speciale tinta che - assieme a finiture dedicate - richiama la Formentor, prima auto 100% Cupra e non derivata da un modello marchiato Seat, disponibile con differenti tipologie di motori da un minimo di 150 a un massimo di 390 CV.

Colori speciali

Lungo 7,99 metri il D28 Formentor si contraddistingue dal resto della gamma di imbarcazioni della De Antonio Yachts per il colore Petrol Blue che ne ricopre lo scafo, interrotto da finiture color rame sulla parte posteriore ed inserti in fibra di carbonio a vista, a sottolineare sportività ed unicità dell'esemplare mostrato.

Un "esercizio di design unico", come specificato nel comunicato stampa, dal quale nascerà un'edizione speciale e limitata in vendita entro fine 2021. Ancora non si conoscono dettagli su prezzi e disponibilità.

Speciale come la Cupra Formentor VZ5, la versione più potente del crossover spagnolo mossa dal 2.5 5 cilindri da 390 di origine Audi , prodotta in 7.000 unità ed esposta al fianco del D28 Formentor nel porto di Barcellona.

Sportivo per l'acqua

Una potenza superata - di poco - dallo yacth della De Antonio, capace di toccare i 40 nodi (74 km/h) grazie al motore da 400 CV. Motore classico che, nel 2022, potrebbe essere affiancato anche da un inedito powertrain ibrido, esattamente come avviene sulla Cupra Formentor, disponibile in versione e-Hybrid da 204 e 245 CV e circa 50 km di autonomia in modalità 100% elettrica.