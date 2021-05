Rispetto ai primi capitoli della saga, Fast & Furious è diventato sempre più un franchise incentrato su azione, incidenti e acrobazie spettacolari. E sì, tanti degli scontri che si vedono nei film sono veri, e le auto vengono distrutte sul serio.

Il video dietro le quinte di Fast 9 sembra togliere ogni dubbio mostrandoci quello che è successo nella registrazione delle scene più importanti del film.

“Non provateci a casa”

Guardando il video verrebbe da parafrasare un celebre spot della WWE (la federazione di wrestling che ha reso grande John Cena, il “cattivo” di questo film): “Don’t try this at home”, ovvero “non provateci a casa”. Questo perché, come dimostra il video, gli incidenti sono tutti veri.

Chiaramente le scene vengono registrate in modo da non mettere in pericolo gli attori. Inoltre, alcune scene sono “aggiustate” in post-produzione con gli effetti speciali.

Ad essere onesti, guardando il video le reazioni sono miste. In tante scene si rimane stupiti dall’organizzazione e dalle spettacolari acrobazie delle auto.

Al tempo stesso, però, non nascondiamo un certo dispiacere per i “maltrattamenti” subiti da tanti bolidi come la Dodge Charger SRT di Dom Toretto devastata dall’impatto con una scogliera o la Toyota GT86 che attraversa le vetrine di un locale. Proprio le riprese con protagonista la coupé giapponese hanno richiesto 8 mesi di modifiche video e ben tre auto distrutte.

Appuntamento al 12 luglio

Il film diretto da Justin Lin arriverà al cinema il 12 luglio. I primi due trailer hanno già mostrato tanto di quello che vedremo sul grande schermo. Tra una Pontiac Fiero spedita nello spazio, il ritorno di Han Lue e scene davvero folli l'attesa è davvero elevata.

Il “parco auto” sarà ancora una volta eccezionale con l’immortale Dodge Charger R/T del 1970 di Toretto, Shelby GT350, Toyota Supra e Honda NSX. Nel cast mancherà Dwayne “The Rock” Johnson, ma rivedremo Charlize Theron, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez ed Helen Mirren.