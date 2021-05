La rapidità con cui i più famosi elaboratori mettono le loro mani e i loro componenti speciali sulle auto di nuova presentazione è a volte sorprendente.

L'ultimo esempio in tal senso arriva da Mansory che già presenta la sua interpretazione estrema della Bentley Bentayga restyling, il super SUV di lusso che può montare il motore 6.0 W12 sulla versione Speed, il 4.0 V8 o il 3.0 V6 plug-in hybrid.

Distinguersi in modo deciso

Chi volesse distinguersi nel mondo dei super ricchi e volesse ottenere la giusta unicità per la sua nuova Bentayga V8 può quindi rivolgersi a Mansory per chiedere la trasformazione in un autentico "mostro" stradale potenziato e reso unico dal kit di carrozzeria allargato.

Sui suoi social Mansory ha infatti appena svelato la Bentley Bentayga MY21 che non passa di certo inosservata, con un look nero su nero, dettagli rossi e cerchi in lega da 23" dentro passaruota maggiorati. Ogni parte di carrozzeria aggiunta è, come da tradizione Mansory, in fibra di carbonio.

Dentro la Bentley Bentayga 2021 di Mansory si possono notare i rivestimenti completi in pelle nera con finiture rosse, un abbinamento piuttosto vistoso che si allinea al trattamento esterno.

750 CV per 317 km/h

Al centro dell'elaborazione c'è poi il motore 4.0 V8 biturbo che parte da una base di partenza di 550 CV e 770 Nm espressi dall'unità di serie.

L'intervento di Mansory sotto il cofano si concentra sulla sostituzione di turbocompressori, sistema di aspirazione e impianto di scarico con nuove componenti ad alte prestazioni, arrivando ad ottenere 750 CV di potenza e 1.020 Nm di coppia massima.

La velocità massima dell'elaborazione tocca i 317 km/h e il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h è di soli 3,7 secondi.

Prezzo a richiesta

In questo modo la Mansory Bentley Bentayga 2021 supera in potenza e velocità la Bentley Bentayga Speed col W12 (635 CV) e si propone come perfetto complemento al garage di qualche appassionato di auto esagerate, nella forma e nella sostanza.

Il prezzo della Bentley Bentayga 2021 by Mansory non è stato ancora annunciato, ma è facile immaginare che agli oltre 187.000 euro della vettura di base sia necessario aggiungere un'altra somma piuttosto elevata.