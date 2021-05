Anno 1992: il mondo Alfa Romeo viene sconvolto dall'arrivo della 155, berlina erede della 75 della quale prende il posto in listino, lasciando però un enorme vuoto nel cuore degli appassionati. La base tecnica infatti è quella delle Fiat Tempra e Lancia Dedra, il che significa una cosa sola: trazione anteriore. Una modifica che suone come un sacrilegio alle orecchie degli alfisti doc.

Un anno dopo la 155 si trasforma e inizia a correre nel DTM. E la sua storia cambia per sempre: quello stesso anno Alfa Romeo diventa l'ultima Casa non tedesca a portarsi a casa il titolo costruttori nel Deutsche Tourenwagen Masters. Un successo condito dal titolo iridato piloti andato a Nicola Larini. L'Alfa Romeo 155 entra così di diritto nella storia del Biscione.

Un pezzo di storia pronto ad andare all'asta il 15 giugno da RM Sotheby's.

La più potente, non la più vincente

Quella all'asta sarà l'ultima evoluzione dell'Alfa Romeo 155 V6 TI ITC, con sotto al cofano il V6 da 490 CV, mostruoso 2,5 litri capace di toccare gli 11.900 giri proiettando la berlina italiana sopra i 300 km/h e farla accelerare da 0 a 100 km/h in 2,5". Numeri da hypercar appicciati a una carrozzeria poggiata su un telaio tubolare e cellula di sicurezza rinforzata in fibra di carbonio.

A passare cavalli e coppia a tutte e quattro le ruote (la trazione era derivata dalla Lancia Delta) ci pensava un cambio sequenziale 6 marce, dal 1995 con leve al volante. In più, come richiesto dal regolamento del 1995, sono presenti ABS e controllo di trazione.

Esemplare da pole position

L'Alfa Romeo 155 V6 TI ITC (telaio #005) all'asta venne guidata da Nicola Larini, vincendo a Interlagos e al Mugello e conquistando le pole position sia sul tracciato italiano sia a Magny-Cours, finendo la stagione in terza posizione nella classifica piloti.

Al termine della stagione 1996 tornò ad Alfa Corse per poi finire nelle mani di 2 proprietari italiani, arrivando in Germania dall'attuale proprietario nel 2018. Proprietario che chiamò a raccolta vari specialisti per preparare la 155 per il DTM Classics, a fronte di una fattura di 350.000 euro spesi negli ultimi cinque anni.