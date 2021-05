È più veloce un aereo o una Bugatti Chiron? Presto lo scopriremo.

Stephan Winkelmann, nientemeno che il presidente di Bugatti (nonché CEO di Lamborghini), ha annunciato che giovedì 20 maggio si terrà una gara d’accelerazione piuttosto insolita.

Evidentemente le rivali a quattro ruote non sono sufficienti: la Chiron vuole davvero mettere le ali.

Una Bugatti per volare

Winkelmann ha parlato dell’evento direttamente sul suo profilo LinkedIn. La Chiron Sport “Légendes du Ciel” affronterà un jet della marina militare francese in pista per una “dimostrazione della potenza ingegneristica nei campi dell’aviazione e dell’automotive”.

L’hypercar da 1500 CV cercherà di tenere testa all’aereo da 5727 CV e l’impresa sarà documentata con foto e video sui social network di Bugatti.

Il presidente di Bugatti ha presentato così l’iniziativa:

“L’idea ci è stata proposta dal Capitano Etienne Bauer e ci è subito piaciuta. Del resto, io stesso ho prestato servizio militare per due anni nelle forze armate tedesche e ho un grande rispetto per gli uomini e le donne che si mettono al servizio della nazione”.

Solo 20 esemplari

L’edizione speciale “Légendes du Ciel” della Chiron Sport è un tributo ai leggendari piloti francesi Louis Biérlot, Roland Garros, Robert Benoist, Bartolomeo Costantini e Albert Divo. I 20 esemplari sono caratterizzati dalla tinta Matt Grey che simula il colore metallico dei primi aerei del Novecento. I richiami al mondo delle corse e dell’aviazione si traducono in badge e finiture speciali sulla carrozzeria e nei lussuosissimi interni.

Anche questa versione in tiratura limitata è alimentata da un 8.0 W16 da 1500 CV e 1600 Nm di coppia ed è capace di raggiungere i 420 km/h. Sulla carta, la Chiron sembra avere le potenzialità per insidiare il jet.

I dati ufficiali parlano di uno 0-100 km/h coperto in 2,4 secondi, mentre lo 0-200 km/h è di 6,1 secondi. Non resta che vedere come la Bugatti se la caverà con un avversario decisamente fuori categoria.