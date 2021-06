Circa un mese fa, Fiat ha presentato un nuovo SUV compatto per il mercato brasiliano. Il nome? L’hanno deciso gli utenti attraverso un sondaggio sul sito ufficiale.

Si poteva scegliere tra Tuo, Domo e Pulse e i sudamericani hanno optato per l’ultimo nome. Ecco quindi la Fiat Pulse, che ha ricevuto il 65% di preferenze contro i 25% di “Domo” e il 10% di “Tuo”.

Pensa già al futuro

Costruito sulla piattaforma MLA, un’evoluzione della PM1 su cui è basata l’Argo, altro modello esclusivamente brasiliano.

Sebbene l’architettura sia basata su un’auto del 2017 come l’Argo, appunto, essa è stata profondamente rinnovata per migliorarne la resistenza agli impatti. D’altronde, l’obiettivo di Fiat è vendere a lungo la Pulse, tanto che l’intera piattaforma è progettata per ricevere un buon punteggio ai crash test sudamericani rispettando gli standard che entreranno in vigore nel 2030.

Al di là della struttura, la Casa non ha rivelato molti altri dettagli. Sappiamo solo che il SUV ha un passo di 2,53 metri, circa 1,1 cm in più dell’Argo. Le dimensioni sono comunque più contenute rispetto alle altre rivali brasiliane come l’Honda WR-V e la Volkswagen Nivus. Tra l’altro, quest’ultima arriverà anche in Europa sotto il nome di Taigo.

Motori compatti

Fiat ha già annunciato che la Pulse sarà offerta con quattro airbag e un sistema d’infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, oltre alla connettività 4G Wi-Fi.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, dovrebbe esserci spazio per un 1.0 turbo a tre cilindri da 120 CV ed un 1.3 aspirato da 109 CV già visto sull’Argo e la Cronos. I motori dovrebbero essere abbinabili ad un cambio automatico a 6 rapporti, ad uno manuale a 5 marce e ad un nuovo CVT a variazione continua.

Il debutto ufficiale della Pulse avverrà nei prossimi mesi e i primi esemplari raggiungeranno le concessionarie brasiliane entro ottobre.