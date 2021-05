Volkswagen è pronta ad ampliare la propria gamma di crossover e SUV con l’arrivo della Taigo. Il modello è stato annunciato con un teaser lo scorso marzo e le nostre spie sono riuscite a fotografare i primi prototipi all’opera sulle strade tedesche.

Il crossover non è una vera novità per Volkswagen, la quale ha iniziato a vendere la Taigo in Brasile già nel corso del 2020 sotto il nome di “Nivus”. Dotato di forme compatte e quasi da coupé, la Taigo si prepara a sfidare rivali come la Ford Puma e l’Opel Mokka.

Compatta e muscolosa

Il prototipo delle foto appare senza mimetizzazioni e ormai pronto alla produzione. Il crossover dovrebbe avere dimensioni simili alla T-Roc e raggiungere i 4,26 metri di lunghezza.

La Taigo presenta linee muscolose con protezioni in plastica nera per esaltare il look da fuoristrada e un lunotto inclinato per comunicare sportività. Il frontale ha un design razionale con fari squadrati e il baffo cromato che si raccorda col logo Volkswagen. Nel posteriore, invece, i fari sono uniti da una “barra” LED come sulla T-Cross.

Nel complesso, l’aspetto è stato aggiornato rispetto alla Nivus soprattutto in alcuni dettagli della zona anteriore e nel posteriore. In ogni caso, il crossover è sempre costruito sulla piattaforma MBQ-A0, la stessa che ospita la Taigun, il SUV compatto venduto in India.

Solo a benzina

Volkswagen non ha ancora annunciato prezzi e motorizzazioni. L’unico indizio che ci è arrivato dalla Casa è che la Taigo sarà commercializzata “con una serie di efficienti motori TSI”, ovvero turbo a benzina. Da qui si può dedurre che difficilmente vedremo delle varianti a gasolio.

È probabile che la gamma sarà composta dalle varie declinazioni del 1.0 e 1.5 TSI già abbinate a diversi modelli VW. Tra questi non dovrebbero mancare quelli da 95, 110 e 150 CV. Non è escluso che, per differenziare la Taigo dalla T-Cross e dalla T-Roc, la Casa introduca anche il 2.0 TSI della Polo GTI. In questo caso, diventerebbe una rivale diretta della Puma ST.