Vi abbiamo parlato di come Fiat stia lavorando su un SUV compatto da lanciare nel mercato europeo nel 2023. Nel frattempo, la Casa ha annunciato un crossover destinato esclusivamente al Sudamericano.

Presentato in Brasile, il modello è stato conosciuto in precedenza col nome “Progetto 363”. La cosa curiosa è che non c'è un vero nome, almeno non ancora. Infatti, Fiat ha chiesto agli appassionati brasiliani di votare online il nome finale sul suo sito ufficiale scegliendo tra tre opzioni: Tuo, Domo e Pulse.

Quello più votato diventerà a tutti gli effetti il nome del modello che arriverà nelle concessionarie brasiliane il prossimo settembre.

Aria da fuoristrada

Il nuovo crossover di Fiat si basa sulla piattaforma MLA che, secondo la Casa, garantisce migliori prestazioni, solidità e comfort. Inoltre, sempre stando a Fiat, l’architettura permette una maggiore sicurezza e si affida a componenti esclusivi e non presenti su altri modelli della gamma.

La piattaforma è completamente diversa dalla MP1 su cui sono costruite l’Argo e la Cronos, altri due modelli in vendita in Brasile.

A livello di stile, diversi elementi ricordano comunque quelli dell’Argo e della Cronos. L’impatto visivo del SUV, però, è più aggressivo con un assetto rialzato e più votato all’off-road. La parte frontale è caratterizzata dalla grande calandra con logo Fiat e dai sottili fari LED, mentre il posteriore ha forme massicce e muscolose. In generale, l’intera carrozzeria comunica un’aria più robusta grazie alle protezioni in plastica nera.

Solo motori a benzina

Riguardo alla motorizzazione, i nostri colleghi brasiliani di Motor1.com si aspettano un 1.0 turbo a tre cilindri con una potenza di circa 125 CV e 200 Nm di coppia abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti. Le versioni più economiche dovrebbero montare, invece, un 1.3 aspirato da 109 CV e 139 Nm e un cambio automatico CVT a variazione continua.

La presentazione col nome definitivo avverrà nei prossimi mesi, ma crediamo che questo SUV non arriverà in Europa.