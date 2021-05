Sappiamo che FIAT è al lavoro da tempo su un SUV per ampliare la gamma di modelli a ruote alte che comprende, al momento, 500X e Tipo Cross. Alcune recenti foto spia ci fanno pensare che la Casa sia già scesa in strada per i primi chilometri col prototipo del prossimo SUV o crossover.

Resta da capire di che modello si tratti e, soprattutto, se lo vedremo anche nelle concessionarie italiane ed europee.

Camuffatture XL

In realtà, è molto difficile capire di che auto si tratti. La mimetizzazione è molto marcata e sono presenti pannelli e nastri per nascondere praticamente ogni centimetro della carrozzeria. Possiamo quindi ragionare solo sulla forma dei fari e dei cerchi e sulla silhouette della vettura.

Le luci anteriori, infatti, ricordano vagamente quelle della Tipo, mentre i cerchi sembrano gli stessi di alcuni allestimenti della 500X. Il design dell’auto sembra essere ripreso dalla versione 4 porte della Tipo, ma è evidente l’altezza da terra maggiorata.

Al tempo stesso, potrebbe trattarsi di una variante particolare della Toro, il pick-up compatto venduto in Sudamerica. Non è escluso quindi che si stia parlando della Toro Coupé, un modello non destinato al mercato europeo.

Adesso il SUV brasiliano, nel 2023 quello “italiano”

A proposito di FIAT brasiliane, la Casa ha pubblicato la prima immagine teaser del SUV denominato “Progetto 363”. La foto mostra un modello compatto con forme aggressive, ma, anche in questo caso, è difficile ipotizzare un suo arrivo in Europa nei prossimi mesi.

A prescindere da tutto, però, FIAT sta effettivamente sviluppando un piccolo crossover di segmento B che dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2023. Inizialmente proposto nelle sole versioni con motore termico, in un secondo momento debutteranno anche le versioni mild-hybrid e 100% elettrica.