L’Aston Martin DB5 è stata una delle prime supercar degli anni ’60. La sua fama è legata ai film di 007, in cui l’Aston era guidata dall’agente segreto James Bond, il personaggio rappresentato dall’indimenticato Sean Connery.

Le prestazioni eccellenti per un’auto dell’epoca e l’aura di bolide cinematografico hanno reso la DB5 ricercatissima da tutti i collezionisti. Il commerciante inglese Nicholas Mee & Co. Ltd. ne offre tre davvero speciali. Un trio di DB5 uniche che vale più di 5 milioni di euro.

Le tre anime della DB5

Sono stati realizzati poco più di 1.000 esemplari della DB5, ma solo 70 sono state prodotti con le specifiche Vantage. Quest’ultima era la versione più potente della gamma e poteva contare su un motore da 4 litri (contro i 3,7 del modello standard) da 326 CV (+42 CV rispetto alla DB5 di partenza).

Nella collezione è presente non solo una coupé, ma anche la DB5 Vantage Convertible. Il propulsore è lo stesso della versione a tre porte, ma la carrozzeria cabriolet è ancora più rara. Si stima che siano state prodotte appena 123 DB5 Convertible, di cui solo 5 in formato Vantage.

L’esemplare è proposto in tinta Caribbean Pearl Blu con interni bianchi ed è stato uno dei modelli maggiormente apprezzati da icone glamour come Ralph Lauren e Peter Sellers.

La più rara di tutte, però, è l’Aston Martin DB5 Shooting Brake Vantage. La versione famigliare della DB5 fu richiesta esplicitamente dal presidente della Casa David Brown negli anni ’60, il quale desiderava una vettura più pratica per caricare la sua attrezzatura sportiva da polo.

La carrozzeria Shooting Brake ottenne un discreto successo all’epoca, tanto che vennero realizzati altri 11 esemplari su commissione. Uno solo però fu costruito nella variante Vantage e fu consegnato nel 1966 al suo primo proprietario.

Pezzi rari, prezzi alle stelle

Le tre auto sono state ricercate dalla concessionaria nell’arco di 12 anni e ognuna è stata restaurata da officine specializzate in Aston Martin d’epoca. Naturalmente, i tre modelli sono forniti con tanto di documentazione che ne attesta i vari passaggi di proprietà e le manutenzioni.

La concessionaria chiede complessivamente 4 milioni di sterline (circa 4,7 milioni di euro al cambio attuale). La cifra è ragionevole se si considera che solo la DB5 (non in versione Vantage) è stata venduta alle recenti aste per circa 700-800 mila euro. Ricordiamo anche che la DB5 originale, proprio quella guidata da James Bond nel film Goldfinger, è stata venduta nel 2019 per 6 milioni di euro.