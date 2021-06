Al termine delle offerte di giugno, che chiudono il primo semestre dell’anno, possiamo vedere quale offerta propone Tesla sulla Model 3, attraverso il sistema di acquisto previsto dal sito web.

Innanzi tutto, ci sono due possibilità di acquisto: la pronta consegna, con vetture a chilometri zero o con chilometraggi bassi, subito disponibili attraverso la rete ufficiale, oppure l’ordine personalizzato, con una specifica sezione web.

Per una Model 3 da acquistare ex novo, ci sono quattro possibilità di finanziamento: contanti, leasing, noleggio e finanziamento con maxi rata; scegliendo quest'ultimo per una Tesla Model 3 Standard Range Plus a trazione posteriore, vengono indicati chiaramente tutti i parametri per l’acquisto.

Il modello è in allestimento base, ma dispone di accessori quali Autopilot, non nella versione più completa, e Premium Connectivity in prova per 30 giorni. Acquistando online, si deve versare una caparra di 100 euro, mediante bonifico o carta di credito, che non verranno comunque rimborsati.

Grazie allo sconto venditore di 1.220 euro e all’ecobonus per le auto elettriche di 4.000 euro, il prezzo iniziale è di 48.750 euro, che comprende i 980 euro di supplemento documenti legali e messa a disposizione.

Vediamo gli importi: si versa un anticipo di 12.000 euro, e dopo 30 giorni, si iniziano a pagare le 60 rate da 400 euro al mese (TAN 3,95%, TAEG 5,12%), con una maxi rata di 16.090 euro. Qualora si volesse rifinanziare la rata finale, è previsto un piano di finanziamento con 24 rate mensili da 709 euro, e con tassi invariati.

Vantaggi

Interessante il sistema di vendita, interamente configurabile via web con tante opzioni disponibili, versando una caparra online di 100 euro. Grazie ai bonus, si può accedere a sconti sul listino, e Tesla quantifica anche il risparmio di carburante stimato per 5 anni in 10.400 euro, ossia 173 euro al mese.

Svantaggi

Questa Model 3 è il modello di attacco, che già non costa poco: con versioni superiori, o con altri optional, si sale molto facilmente di prezzo. Prima dell’acquisto di una vettura su misura, è bene dare un’occhiata ai numerosi esemplari in pronta consegna, sensibilmente più economici.

In sintesi