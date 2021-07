La famiglia della Citroen C3 si allarga con l’introduzione di una nuova serie speciale. La C3 YOU! e la relativa unica motorizzazione si rivolge anche ai neopatentati ed è caratterizzata da una dotazione specifica e personalizzabile.

Il prezzo di partenza è 16.050 euro e la serie speciale è già ordinabile. I primi esemplari arriveranno in concessionaria da settembre.

Cosa c’è di serie sulla YOU!

La YOU! si basa sull’allestimento Feel e ne conserva tante caratteristiche. All’esterno troviamo le luci diurne a LED e i gruppi ottici alogeni, i profili dei passaruota e dei paraurti in nero opaco e i copricerchi da 15” Arrow su pneumatici con spalla larga.

La serie speciale si distingue per i profili bianchi dei fendinebbia e lo stesso colore si ritrova nelle calotte degli specchietti riscaldabili e regolabili elettricamente. Inoltre, sulla fiancata è presente la firma “YOU!”, mentre per la tinta della carrozzeria si può scegliere tra sei colori: Rosso Elixir, Night Black, Soft Sand, Steel Grey, Platinum Grey e Polar White.

Interni, motorizzazioni e prezzi

L’abitacolo della Citroen C3 YOU! presenta la plancia Nero Brillante con profilo satinato e rivestimento in tessuto Mica Grey. La dotazione comprende l’Hill Assist per l’assistenza alla partenza in salita, la connessione Bluetooth e la presa USB, il cruise control, gli alzacristalli elettrici e il volante regolabile in altezza e profondità. Nella C3 YOU! si trova anche la radio DAB MP3 e la climatizzazione manuale.

L’unica motorizzazione disponibile è la 1.2 PureTech a benzina da 83 CV con Start&Stop abbinata al cambio manuale a 5 rapporti. Per scoprire come si composta su strada la C3 vi rimandiamo alla nostra prova su strada del “Perché comprarla”.