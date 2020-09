Dopo il restyling di metà carriera all'insegna della personalizzazione che ha visto come protagonista la Citroen C3 all'inizio del febbraio scorso, Citroen introduce la serie speciale C3 C-Series, basata sull'allestimento Feel Pack.

Nuova Citroen C3 C-Series si affianca alle precedenti versioni C-Series di Citroen C3 Aircross, C5 Aircross e di Citroen Grand C4 SpaceTourer. Rispetto alla piccola francese "normale", si differenzia per colori e materiali specifici, oltre ai nuovi equipaggiamenti, studiati per garantire una miglior qualità di guida a bordo.

La C3 C-Series è già ordinabile in Italia nelle motorizzazioni a benzina PureTech 83 S&S, a partire da 17.100 euro e diesel BlueHDi 100 S&S a partire da 19.350 euro.

Spazio al colore rosso

Sulla C3 C-Series sono i dettagli rossi che si trovano un po' ovunque a fare la differenza. Il Pack Color Deep Red include tocchi di rosso inteso sui profili dei fendinebbia, sulla finitura del montante posteriore e nel dettaglio degli Airbump.

Fotogallery: Citroen C3 C-Series

9 Foto

Ritroviamo la stessa tonalità anche internamente, sia nel profilo della plancia che sui nuovi sedili Armonia C-Series in tessuto grigio con cuciture bianche, caratterizzati da una speciale striscia orizzontale rossa. Completano il pacchetto tappetini anteriori e posteriori neri dedicati, con cuciture rigorosamente rosse.

Per garantire il contrasto con il rosso, la C3 C-Series è disponibile in cinque colori della carrozzeria: Polar White, Steel Grey, Platinium Grey, Night Black e Soft Sand.

Oltre al rosso c'è di più

Nuova Citroën C3 C-Series arriva sul mercato con i cerchi in lega 16 pollici MATRIX, i vetri posteriori e il lunotto oscurati, già di serie. Il tetto, ordinabile nella sola tonalità Onyx Black, a meno che non si scelga di acquistare l'auto nel colore Night Black, per cui è disponibile la tinta Opal White, è a contrasto con la carrozzeria.

Gli specchietti sono decorati con un dettaglio in rilievo e a bordo non mancano sensori di parcheggio posteriori, accensione automatica dei fari e tergicristalli automatici.