La serie speciale "C-Series" di Citroen C5 Aircross nasce per proporre un'offerta più personale sul modello a ruote alte e si distingue per scelte stilistiche relative a colori e materiali specifici oltre agli equipaggiamenti dedicati. Il prezzo per il mercato italiano sarà comunicato nelle prossime settimane.

Arriva anche un nuovo colore il Deep Red, che dà vita ad un nuovo color pack costituito da tocchi di un rosso scuro con effetto metallico elegante e dinamico sugli Airbump, sui paraurti anteriori e sulle barre al tetto. Per lasciare al cliente la possibilità di personalizzare la propria vettura, sono disponibili anche gli altri Pack Color, Silver e White.

Altri dettagli

I colori proposti per la carrozzeria sono i bianchi come il Natural White o il Pearl White; si passa al nero come il Pearl Black e si arriva al grigio con lo Steel Grey o il Platinium Grey. Per offrire un ulteriore elemento di distinzione è disponibile un’offerta bi-colore, che abbina il tetto a contrasto in nero alle altre tinte della corpo auto.

All'interno la plancia è decorata in TEP Grey ed è abbinata alla cinghietta con impunture bianche. I sedili advanced comfort sono di serie e rifiniti con impunture bianche e da una fascia orizzontale rossa a contrasto nella parte alta dello schienale. Completano il pacchetto i Tappetini specifici anteriori e posteriori neri con cucitore a contrasto rosse.

A metà tra Feel e Shine

A metà tra questi due allestimenti della gamma la C5 Aircross C-Series è equipaggiato con tecnologie di assistenza alla guida come il driver attention alert, l’allerta rischio collisione, gli abbaglianti automatici, il riconoscimento dei limiti di velocità e il cruise control adattivo con funzione stop&go se in abbinamento al cambio EAT8.