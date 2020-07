La Citroen C3 è stata aggiornata di recente con una serie di interventi che cliccando qui troverete elencati punto per punto. All'esterno, ad esempio, è stato eseguito un facelift del frontale, sono stati ridisegnati i fari a Led, i cerchi in lega ora arrivano anche a 17 pollici e ci sono nuove tinte di carrozzeria. Anche all'interno si possono avere nuovi rivestimenti, sedili di conformazione diversa e altri aggiornamenti come la compatibilità con Android Auto ed Apple Car Play. In questo Come Configurarla capiamo invece quale versione è meglio scegliere.

La gamma

Il listino della nuova Citroen C3 è suddiviso in cinque allestimenti: Live, Feel, Feel Pack, Shine, Shine Pack. I motori disponibili - a seconda delle versioni - comprendono sia il 3 cilindri 1.2 benzina aspirato da 83 CV sia la sua variante turbo da 110 CV (ordinabile anche con cambio automatico EAT6), mentre il turbo diesel è un 4 cilindri da 100 CV.

La dotazione di serie

Per scegliere la C3 abbiamo preso in considerazione il motore 1.2 benzina aspirato a 3 cilindri da 83 CV con cambio manuale a 5 marce, paragonando l'allestimento Feel con il Feel Pack. Tra i dispositivi compresi nel prezzo, queste due versioni hanno:

Volante regolabile in altezza e profondità

Presa 12V anteriore

3 appoggiatesta posteriori

Sedile conducente regolabile in altezza

Fissaggio Isofix sul sedile passeggero anteriore

Alzacristalli anteriori elettrici

Sedile posteriore frazionabile 1/3 + 2/3

Fissaggi Isofix sui sedili posteriori

Fari posteriori effetto 3D

Conchiglie dei retrovisori nero opaco

Citroen Eco LED

Riconoscimento dei limiti di velocità

Computer di bordo

Regolatore e limitatore di velocità

Rilevatore bassa pressione pneumatici

Bluetooth e presa USB

ABS + Ripartitore di frenata + Aiuto alla frenata d'emergenza

Airbag frontali, laterali e a tendina

ASL Video: Avviso di superamento involontario delle linee di carreggiata

Chiusura centralizzata con telecomando

Kit riparazione pneumatici

Coffee Break Alert: rilevatore di stanchezza

ESP + Hill Assist

Spia cinture di sicurezza non allacciate passeggeri posteriori

Gli optional

La C3 Feel Puretech 83 S&S manuale a 5 rapporti ha un prezzo di listino di partenza di 15.600 euro, mentre la variante in allestimento Feel Pack parte da 16.350 euro. In aggiunta, abbiamo scelto su tutte e due la vernice Polar White Pastello da 450 euro e la ruota di scorta da 150 euro, mentre sulla Feel Pack abbiamo anche selezionato le opzioni che trovate in tabella. E la differenza di prezzo di questo allestimento più ricco è compensata dalla migliore dotazione di serie, come detto nel video.

C3 Feel Puretech 83 S&S manuale a 5 rapporti C3 Feel Pack Puretech 83 S&S manuale a 5 rapporti 15.600 € 16.350 € LISTA OPTIONAL Vernice pastello

Ruota di scorta LISTA OPTIONAL Vernice pastello

Ruota di scorta

Tetto a contrasto

Sedili riscaldati

Sensori parcheggio posteriori 16.200 € 17.550 €

Le alternative

Considerando come la C3 sia l'utilitaria di segmento B al momento posizionata più in alto nella classifica delle auto più vendute in Italia, le alternative da valutare nel processo di scelta sono altri due modelli altrettanto apprezzati. Come la Ford Fiesta, anche lei presenza fissa da anni in questo genere di graduatorie, o la Peugeot 208, che è uno dei modelli completamente nuovi aggiornati più di recente della categoria.