Auto sportiva fa rima con auto elettrica? Sì, a quanto pare. L’alimentazione a zero emissioni sempre più spesso si abbina al concetto di alte prestazioni. Lo dimostrano modelli già in commercio come la Porsche Taycan o la Tesla Model S (da pochissimo disponibile in una esageratissima variante Plaid da 1.020 CV). E lo confermano le tante hypercar da sparo in arrivo nei prossimi anni.

Qualche nome? Rimac Nevera, per esempio, o Estrema Fulminea, allungando un po’ l’orizzonte temporale. Ma il futuro è elettrico per molti: McLaren (solo auto a batteria dal 2030), Lamborghini, Ferrari e compagnia bella non possono esimersi dal proporre almeno una parte della gamma a zero emissioni. Lo farà con tutta probabilità anche Bugatti (anche lei pare entro il 2030), simbolo per eccellenza delle emozioni ad alto numero di ottani con la sua Chiron Super Sport spinta dal mostruoso W16 da 1.600 CV.

Ma le hypercar a batteria sono credibili? Sono la naturale evoluzione del concetto di vettura ad alte prestazioni o rappresentano l’unico compromesso possibile per salvare la categoria dall’estinzione?

L’argomento fa discutere, ne siamo certi, ma deve anche far riflettere. Perché da una parte non si può negare il fascino del rombo e delle sensazioni che regala un motore endotermico; dall’altro non si può neanche essere così miopi da non vedere che l’elettrico offre opportunità sino a oggi negate alle auto a benzina in termini di accelerazione e di prestazioni pure. Un esempio su tutti: la futura Tesla Roadster, con razzi ad aria compressa derivati da tecnologie aerospaziali sviluppate da SpaceX. A detta di Elon Musk potrà volare, ma solo un pochino.

Per capire in che direzione si sta muovendo il mondo delle quattro ruote da sparo noi di Motor1.com, che siamo curiosi e vogliamo sperimentare sempre nuove forme di comunicazione, vi aspettiamo domani, mercoledì 7 luglio dalle 9 alle 10 in diretta su Clubhouse, il social audio che ha aperto la strada alle "chiacchierate" in diretta.

Per questa seconda puntata ci saranno Alessandro Lago (direttore), Fabio De Rossi (vice direttore) e Federico Gasparini (responsabile editoriale di InsideEVs). Più alcuni ospiti, esperti di settore, come Daniele Invernizzi, presidente di eV-Now! e vicepresidente e cofondatore di Tesla Owners Italia.

Partecipare (o semplicemente ascoltare) alla chiacchierata è molto semplice:

- scaricate l’applicazione Clubhouse dallo store del vostro smartphone

- cliccate sul link qui in basso per accedere al live

https://www.clubhouse.com/join/motor1com-italia/AC1ZcPc1/xe9VN4Qx

- per essere sempre aggiornati sui nostri eventi, inserite “Motor1.com Italia” su Clubhouse nella barra di ricerca dei club e seguiteci.

Vi aspettiamo!