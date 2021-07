Fino al 31 luglio, Seat continua a promuovere uno dei propri modelli di punta: la Leon a 5 porte con la motorizzazione ibrida leggera e l’allestimento FR. Si tratta di un’offerta in primo piano nella comunicazione ufficiale, che però ogni mese cambia in base alle diverse possibilità di finanziamento, e di contributi.

Nell’ambito delle numerose promozioni di luglio di Seat, la nuova Seat Leon 1.0 eTSI 110 CV FR, con cambio doppia frizione DSG, viene a costare 22.802,01 euro. Con un anticipo di 5.000 euro, le rate mensili sono poi 35 da 149 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,03%); al termine, la maxi rata ammonta a 14.860,57 euro, con le solite possibilità di sostituzione, restituzione o riscatto.

Per questo tipo di offerta, non è richiesto un usato in permuta, mentre in aggiunta ci sono due anni di garanzia, per un totale di quattro, o un massimo di 40.000 km: in pratica la garanzia continua anche dopo il termine delle mini-rate.

Vantaggi

Le rate mensili, inferiori a 150 euro, sono piuttosto basse, e l’anticipo può essere eventualmente compensato con una permuta. Ottimo anche per i quattro anni di garanzia, considerando un totale di 10.000 km l’anno.

Svantaggi

Si tratta di un’offerta classica, che non prevede tasso o anticipo zero, rimborso rate o altri servizi assicurativi compresi nell’esempio -uno tra i tantissimi disponibili, ma in primo piano nella comunicazione.

