La Wells Vertige, nata da un’idea dell’imprenditore Robin Wells che nel 2014 decise di realizzare l’auto dei suoi sogni, è una coupé sportiva compatta a trazione posteriore e motore centrale in pieno stile inglese, sviluppata in segreto e ora pronta per essere messa in produzione.

L’auto ha già debuttato al Goodwood Festival of Speed 2021 ed è stata progettata con lo scopo di realizzare una sportiva bella, relativamente economica e divertente da guidare. “Avevo una scelta piuttosto ampia” - afferma il proprietario Robin Wells - “ma nessuna auto mi piaceva, quindi alla fine ho deciso di costruire la mia macchina personale. È stato un lungo viaggio, ma l’ho adorato”.

Nella tradizione delle piccole sportive inglesi

La Vertige è realizzata con una carrozzeria in materiali compositi montata su un telaio monoscocca in acciaio molto rigido, rivestito da un roll-bar tubolare anch'esso in acciaio. Le sospensioni hanno uno schema a doppi bracci oscillanti.

I cerchi in lega Speedline sono da 17” e calzano pneumatici Michelin Sport 4 di dimensioni non eccessive, 205/45, per volere di Wells. L’apertura delle portiere a farfalla rivela un abitacolo stretto, ma che consente alla piccola due posti di offrire un bagagliaio non troppo sacrificato e spazio per una normale ruota di scorta.

Dimensioni da utilitaria

La Wells Vertige è lunga 4 metri, come una Ford Fiesta, e larga 1,75 metri, meno di molte auto moderne, per una maggiore manovrabilità e agilità. Monta un motore di origine Ford, il quattro cilindri aspirato da 2 litri posizionato trasversalmente, che eroga una potenza di 211 CV ed è abbinato con un cambio manuale a sei marce.

Il peso estremamente contenuto dell’auto, la Vertige ferma la bilancia a soli 850 kg in ordine di marcia, consente prestazioni notevoli. L'accelerazione da 0 a 60 miglia orarie (96,5 km/h) viene coperta in meno di 5 secondi e la velocità massima supera i 225 km/h.

Questi numeri, forniti dal motore in configurazione standard, possono essere ulteriormente migliorati tramite interventi specifici del costruttore su richiesta del cliente.

Disponibilità per pochi

La Wells Vertige, di cui i primi 7 esemplari prodotti sono stati venduti ad “amici e familiari”, dovrebbe essere lanciata sul mercato nella primavera del 2022. Il progetto di Robin Wells è quello di produrre la piccola sportiva in soli 25 pezzi all’anno per mantenere l’esclusività del modello.