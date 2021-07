Tempo di edizioni speciali per BMW X5 e X6. I due SUV bavaresi debuttano nella nuova veste “Black Vermilion” caratterizzata da dettagli rossi e un look completamente nero. In aggiunta, c’è anche la X7 in Frozen Black Metalallic.

Prodotti in tiratura limitata, gli esemplari sono stati annunciati per il mercato nordamericano e per quello tedesco. BMW non ha ancora ufficializzato il loro arrivo in Italia.

Sguardo rosso

X5 e X6 Black Vermilion si caratterizzano per il contrasto cromatico tra il nero e il rosso. Così la calandra a doppio rene con listelli rossi crea un forte impatto visivo sulla carrozzeria in Frozen Black Metallic.

A completare il look del frontale sono i fari laser con accenti blu, mentre l’allestimento di partenza è l’M Sport. Quest’ultimo presenta un kit estetico sportivo con cerchi in lega Orbit Grey da 22”, le finiture in nero lucido e l’impianto frenante M Sport con pinze rosse.

L’abitacolo di X5 e X6 si distingue per il rivestimento del tetto in alcantara e la scritta “Black Vermilion” vicino al portabibite nel tunnel centrale. Per il resto troviamo i sedili in pelle BMW Individuale Merino Black con dettagli rossi e le modanature in fibra di carbonio sulla plancia.

Una X7 total black

Trattamento completamente nero, invece, per la X7. Il mastodontico SUV tedesco ha sempre la tinta Frozen Black Metallic, ma, a differenza di X6 e X7, tutti i dettagli sono neri. Calandra, finiture, cerchi in lega da 22” e persino le pinze freno: ogni angolo della carrozzeria della BMW è completamente nero.

Lo stile totale black si ritrova negli interni dove pelle e alcantara rendono ancora più lussuoso e accogliente l’abitacolo.

Gli ordini sono già partiti e i prezzi in Germania partono da 93.200 euro per la X5 Black Vermiilion, fino ai 108.700 euro la X7, passando per i 100.700 euro della X6. I costi includono il 19% di tasse tedesche. Vedremo se nelle prossime settimane troveremo le edizioni speciali anche nelle concessionarie italiane.