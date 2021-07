Avreste mai pensato di indossare un paio di scarpe Mazda? L'azienda giapponese ha deciso di "regalare" ai propri appassionati delle nuove calzature da guida realizzate in collaborazione con Mizuno, azienda di abbigliamento giapponese.

Lo stile è chiaramente ispirato al Kodo Design, segno distintivo delle auto più apprezzate del marchio giapponese, dalla spider MX-5 alla compatta Mazda 3. Un concetto di stile all'insegna della semplicità e del minimalismo, introdotto nel Salone di Los Angeles del 2010, e che si ritrova nelle forme essenziali di questo modello da guida.

L'idea di firmare delle scarpe non è certo un'esclusiva di Mazda. Negli ultimi anni i marchi automobilistici si sono sempre più legati al mondo della moda; un esempio recente riguarda le scarpe ispirate alla Ferrari SF 90 Stradale.

Tecnologia "made by Mizuno"

Le scarpe Marza non sono pensate solamente per risultare accattivanti dal punto di vista estetico, ma sono state progettate per migliorare l’esperienza di guida. Dal punto di vista funzionale il supporto alla dorsiflessione permette, secondo quanto riferisce Mazda, un miglior controllo e precisione dei pedali, tramite un movimento leggero, stabile, ma comunque confortevole.

Inoltre la suola dalla forma arrotondata migliora il contatto con il pavimento, per una rotazione del piede facilitata durante la guida e la struttura a rete attorno al tendine d’Achille ammortizza le deformazioni e mantiene la calzata aderente.

Mizuno ha utilizzato la tecnologia COB (microcapsule di attivazione modellate sulla superficie dell’intersuola) per migliorare l’ammortizzazione delle calzature. Grazie a questa specifica dovrebbero offrire un comfort decisamente superiore per l'utilizzo quotidiano, pur mantenendo quelle sensazioni di controllo e feedback sui pedali che ci si aspettano da scarpe pensate espressamente per la guida.

Un nuovo modello di business

Mazda presenterà prossimamente altri prodotti sul mercato lifestyle. L’obiettivo è quello di fidelizzare ulteriormente i propri clienti e aumentare la percezione del marchio, orientandolo sempre di più all'interno del segmento premium.

Le nuove scarpe da guida Mazda sono pre-ordinabili sul sito Makuake ad un prezzo di 39.600 yen, corrispondenti a circa 304 euro al cambio attuale. Le prime consegne, solo in territorio giapponese, arriveranno entro marzo 2022. La disponibilità su altri mercati al momento non è nota.