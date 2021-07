Molti sognano di lavorare in Automobili Lamborghini. Chi sta cercando un impiego nel settore auto ha di sicuro in cima alle preferenze la Casa di Sant'Agata Bolognese che non solo produce auto di lusso, ma ha una particolare attenzione verso i propri dipendenti. Proprio nel 2020, per il settimo anno consecutivo, si è aggiudicata il titolo di Top Employer Italia.

In questo senso un'importante novità è il lancio di Lamborghini FEELOSOPHY, l’evoluzione del progetto di People Care che da anni viene portato avanti dalla Casa del Toro.

Dipendenti "al centro"

Il programma Lamborghini FEELOSOPHY si occupa di "valorizzare temi quali l'inclusione e la diversità con iniziative dedicate alla crescita e al benessere dei dipendenti, per un ascolto e miglioramento continuo". Tra le nuove proposte viene dato particolare risalto all’alimentazione sostenibile e alla pratica dell'attività fisica.

L'azienda punta a coinvolgere maggiormente i propri dipendenti in ottica di senso di appartenenza e spirito di squadra, grazie al nuovo programma di Well-Being. Una community che andrà a svilupparsi in momenti di incontro e confronto, come Podcast e Talks.

Tematica sensibile all'azienda

Automobili Lamborghini ha sempre posto grande attenzione alla valorizzazione e al benessere delle persone che lavorano all'interno dell'azienda. Una visione partita dall'ascolto attivo dei dipendenti che si è concretizzata nell'evoluzione del programma di People Care aziendale, iniziato nel 2013. Come ricordavamo ha anche vinto più volte il premio Top Employer Italia.

“Lamborghini è da sempre impegnata nello sviluppo di una cultura aziendale incentrata sull’individuo, che permetta di garantire pienamente il benessere delle persone e delle loro famiglie - ha detto Umberto Tossini, Chief Human Capital Officer di Automobili Lamborghini -.

Siamo molto orgogliosi di tutte le iniziative che, negli anni, abbiamo ideato e realizzato: con Lamborghini Feelosophy consolidiamo l’implementazione della nostra strategia. Questo progetto arriva in un periodo estremamente difficile e complesso per ognuno di noi, ma conferma l’impegno e il desiderio nel contribuire attivamente alla creazione di un valore condiviso e sostenibile per la nostra Azienda e il nostro territorio”.