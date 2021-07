Negli ultimi mesi se ne sono visti molti di prototipi camuffati di BMW M4. E le molte foto spia arrivate ci hanno fatto pensare che BMW voglia resuscitare il moniker CSL, perché i muli da collaudo hanno molti pacchetti aerodinamici aggiuntivi.

Le camuffature probabilmente nascondono anche molte parti in fibra di carbonio volte a ridurre il peso, e questo potrebbe confermare che si tratti di una CSL. Tuttavia, sia chiaro: BMW non ha confermato nulla, quindi non è detto che non si tratti semplicemente di un'altra edizione speciale di M4.

La più potente delle M4

A sostenere la tesi CSL è il forum di appassionati BimmerPost.com: un membro ha di recente condiviso un post sostenendo che la M4 CSL entrerà in produzione nel luglio 2022, e che la sua potenza sarà di quasi 550 CV.

Tanto per fare un paragone/ripasso, a oggi la Competition è la più potente delle M4, con un totale di 510 CV. Se le voci sulla CSL si riveleranno fondate, allora sarà davvero molto veloce.

Fotogallery: Nuova BMW M4 CS, le foto spia del modello in arrivo nel 2022

17 Foto

E sempre secondo le voci, sarà anche più nervosa e pura nelle sensazioni di guida: si parla infatti della sola trazione posteriore, anziché integrale. In realtà questo avrebbe perfettamente senso, perché la CSL è storicamente un'arma da pista più estrema.

A questo punto sarebbe lecito aspettarsi una trasmissione a cambio manuale, ma le voci invece parlano del solo cambio automatico. E i video spia al Nurburgring sembrano dimostrarlo: ogni cambiata che si è sentita è sempre stata troppo rapida per un cambio manuale.

Probabile, ma non sicuro

Come detto poco sopra, comunque, si tratta solo di voci di corridoio per il momento, e non c'è nulla di confermato direttamente da BMW. In compenso, l'utente che ha pubblicato quel post è un "veterano" in fatto di anticipazioni, e in passato ha condiviso molte informazioni rivelatesi poi vere.

Sappiamo che BMW ha qualcosa in serbo per la M4 che superi la Competition, e le informazioni sembrano corrispondere con quanto visto nelle foto spia, ma comunque siamo ancora titubanti sulla potenza di 550 CV: è una dose molto corposa di cavalleria, oltretutto da associare a una buona riduzione dei pesi. Ovviamente, però, stavolta saremmo molto felici di sbagliarci.