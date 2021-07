Siamo abituati a vedere celebrità alla guida di lussuosissimi e ultra moderni SUV, colossi della strada stracolmi di stravaganti accessori e con motori a dir poco esagerati. E se si parla di VIP statunitensi li immaginiamo alla guida di colossali Cadillac Escalade o altri mezzi con passaporto a stelle e strisce. E poi c'è Tom Hanks, proprietario (ancora per poco) di un Toyota Land Cruiser FJ40.

Un modello del 1980 modificato secondo i gusti dell'attore, con estetica rimasta inalterata ma tante novità meccaniche e non solo. Un fuoristrada duro e puro al quale non mancano optional che ne aumentano il comfort. E non solo.

Giapponese con cuore statunitense

Prima di tutto il motore: al posto del classico 6 cilindri in linea originale è stato montato un più potente V6 Vortec di 4,3 litri firmato General Motors, abbinato al cambio manuale a 5 marce. Uno swap certificato dalle autorità californiane, rispettoso quindi delle allora normative anti inquinamento. I dati ufficiali parlano di 182 CV a 4.400 giri.

L'altezza dell'assetto non è stata modificata, ma ci sono nuovi ammortizzatori firmati Emu e mozzi Warn, per rendere la Toyota Land Cruiser FJ40 adatta anche alla marcia su asfalto, stesso motivo per cui sono stati aggiunti anche servosterzo e servofreno. Più comoda sull'asfalto, ma capace di arrampicarsi ovunque anche grazie agli di pneumatici Toyo Open Country con misure 31x10.50 R 15LT.

Spartana ma accogliente

L'abitacolo mantiene lo stile semplice e analogico della versione originale, con l'aggiunta però dell'aria condizionata (i percorsi offroad possono far sudare, e perché rinunciare a un po' di frescura?) e di sedili sportivi a regolazione elettrica firmati Porsche. Conclude il quadro una semplice autoradio Sony. E poi il pezzo unico: l'autografo di Tom Hanks davanti al passeggero anteriore.

Le condizioni generali del Toyota Land Cruiser di Tom Hanks sono davvero molto buone, considerando che l'interprete di Forrest Gump non l'ha tenuto fermo in garage ma ha approfittato delle sue qualità in fuoristrada per avventurarsi su impegnativi percorsi tra pietre e sterrati. Il prezzo di partenza dell'asta, in programma l'11 agosto, è di 75.000 dollari (poco più di 63.000 euro). Che dite, ci fareste un pensierino?