Il ritorno degli incentivi statali permette di aumentare le tipologie di offerte: Ford ad esempio, che già indica numerosi esempi di promozioni su tutta la propria gamma, può garantire uno sconto sul finanziamento di una Kuga Plug-In Hybrid fino a 10.550 euro.

Nel dettaglio, il modello preso in considerazione è la nuova Ford Kuga Connect Plug-In Hybrid 225 CV, il cui prezzo di partenza può scendere, grazie al vantaggio Ford, di 6.050 euro, e con gli incentivi di altri 4.500 euro. In sostanza, dal listino di 38.050 euro si arriva a 28.250 euro, e in più, con l’adesione al finanziamento Idea Ford, si scende ancora a 27.500 euro.

Senza versare anticipo, le rate mensili sono poi 36 da 329,82 euro, alle quali vanno aggiunti 4 euro di incasso per ogni rata (TAN 3,45%, TAEG 4,35%); al termine, il valore futuro garantito è di 18.644,50 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,20 euro per ogni chilometro percorso in più.

Per ottenere l’incentivo statale è necessaria la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011, ovviamente in caso di disponibilità di fondi; nell’offerta è anche compresa l’assicurazione facoltativa Guida Protetta.

Vantaggi

Su un modello recente e dal buon interesse commerciale come la Kuga ibrida plug-in, lo sconto superiore ai 10.000 euro è sicuramente interessante, tenendo anche conto dell’assenza di anticipo e dell’inclusione nell’offerta di un’assicurazione.

Svantaggi

E’ necessaria la rottamazione di un veicolo decennale; rispetto all’esempio, poi, potrebbero esserci costi in più, dagli oneri finanziari ad eventuali accessori.

In sintesi