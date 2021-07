È arrivato il primo via libera per rifinanziare gli incentivi auto all’acquisto o al leasing di nuove auto elettriche e ibride plug-in, ma anche a benzina, diesel, Gpl e metano. La cosa più importante, per accedere al bonus, riguarda le emissioni di CO2, che devono essere inferiori a 135 grammi per chilometro.

La misura è stata approvata con un emendamento al decreto Sostegni bis in commissione Bilancio alla Camera. Il testo completo arriverà in Aula il 12 luglio e dovrà poi passare in Senato per ricevere l’ok definitivo del Parlamento entro il 24 luglio.

Due le novità principali: aumenta il budget totale a disposizione e arrivano i bonus anche per le auto usate (con emissioni fino a 160 g/km CO2).

Più soldi per tutti

Non più 300 i milioni di euro messi sul piatto per comprare un’auto entro il 31 dicembre di quest’anno, ma 350. I 50 milioni aggiuntivi andranno a coprire in parte, come accennato, l’acquisto dell’usato, finanziato con 40 milioni di euro.

Le condizioni richieste sono che la vettura sia Euro 6, con prezzo non superiore a 25.000 euro, e che chi compra rottami un vecchio veicolo immatricolato prima del 2011.

Altri 10 milioni di euro portano poi a 60 il budget previsto per le auto con emissioni comprese nella fascia 0-60 g/km di CO2 (in pratica le elettriche e le ibride plug-in). Nella prima versione del testo, la somma era invece di 50 milioni di euro.

Anche per i furgoni elettrici

Nulla cambia per le auto con emissioni comprese nella fascia 61-135 g/km CO2, perché la cifra resta 200 milioni di euro. Per le usate, invece, sono state fissate tre fasce di emissioni: 0-60 g/km CO2, 61-90 g/km CO2 e 91-160 g/km CO2. L’importo del bonus varia proprio in base a queste.

Spazio anche per i veicoli commerciali leggeri, che potranno essere acquistati grazie a un fondo di 50 milioni di euro, di cui 15 riservati ai furgoni elettrici (erano 10 prima della modifica in commissione Bilancio).

Come funzionano

Non dovrebbe cambiare nemmeno il funzionamento degli incentivi per le auto nuove. Oltre all’ecobonus iniziale (pari a 6.000 euro per le full electric e 4.000 euro per le ibride plug-in), per i veicoli con emissioni inferiori a 60 g/km di CO2 è previsto un extrabonus rispettivamente di 2.000 o di 1.000 euro, subordinato a sua volta a uno sconto da parte della concessionaria di 2.000 euro con rottamazione e 1.000 senza.

L’incentivo è invece di 1.500 euro per i veicoli con emissioni superiori ai 60 g/km di CO2, più il necessario sconto della concessionaria.

Qui sotto, la tabella degli incentivi auto 2021 con le cifre totali.

Emissioni Incentivo con rottamazione Incentivo senza rottamazione 0-20 g/km CO2 10.000 € 6.000 € 21-60 g/km CO2 6.500 € 3.500 € 61-135 g/km CO2 3.500 € –

Qui, invece, la tabella incentivi 2021 per le auto usate.