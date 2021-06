La regione Lombardia ha deciso di rifinanziare gli incentivi auto destinati all'acquisto di vetture a "zero o bassissime emissioni", ricomprendendo nel nuovo gruppo sia le elettriche pure che tutte le altre motorizzazioni, comprese benzina e diesel fino a 145 g/km di CO2 emessa.

Dal "Pirellone" è arrivata infatti la decisione di riprendere il discorso interrotto con l'esaurimento dei fondi stanziati a febbraio 2021 (16,2 milioni di euro), anticipando a giugno di quest'anno i 18 milioni di euro previsti per il 2022 e integrandoli con altri 12 milioni di euro. Gli sconti vanno da 1.000 a 4.000 euro a seconda del livello di emissioni di CO2, PM10 e NOx.

Dal 17 giugno spazio a chi si era già prenotato

Questo significa che a partire dal 17 giugno 2021 chi ha già presentato la domanda di incentivo con il bando precedente e poi acquistato l'auto, ma non ha ottenuto lo sconto causa esaurimento fondi, potrà avere il rimborso diretto rivolgendosi al concessionario che prenoterà la richiesta online.

Questa prima fase che va dalle ore 10:00 del 17 giugno alle ore 12:00 del 28 giugno 2021 è definita Linea A e ha un fondo previsto di 12 milioni di euro. Per avere l'incentivo è prevista la rottamazione di un'auto a benzina fino a Euro 2 o diesel fino a Euro 5, cosa non necessaria se si acquista un'auto elettrica o a idrogeno (zero emissioni). Qui tutti i dettagli e le istruzioni.

Sempre per chi si era già prenotato col bando di febbraio, che ha ordinato e ancora non acquistato l'auto, è poi disponibile una prima finestra della Linea B dal 17 al 28 giugno, vale a dire la possibilità di prenotare il contributo dai 18 milioni di euro di fondo.

Dal 30 giugno tutti gli altri

Dal 30 giugno 2021 e non oltre le ore 12:00 del 29 ottobre 2021, sempre che non si siano nel frattempo esauriti i fondi regionali, il nuovo bando Linea B degli incentivi auto Regione Lombardia sarà aperto a tutti coloro che "perfezionano l’acquisto della vettura presso i concessionari abilitati".

Anche in questo caso il contributo, rivolto ai residenti in Lombardia (persone fisiche), prevede che l'auto debba essere di nuova immatricolazione o immatricolata successivamente al 1° gennaio 2020 e intestata a un venditore/concessionario (le cosiddette "Km 0").

Come una lotteria per quasi 6.000 persone

A fronte di un incremento degli stanziamenti, da 16,2 a 30 milioni di euro, c'è da segnalare che i contributi della regione Lombardia sono stati dimezzati rispetto a quelli di febbraio "per consentire di allargare l’incentivazione a un numero maggiore di cittadini".

Questo significa che, prendendo come riferimento i 3.209 cittadini beneficiati a febbraio, è possibile ipotizzare una platea di nuovi destinatari degli incentivi vicina alle 6.000 persone residenti in Lombardia, oltre a poche ore di tempo per esaurire i fondi. Come già in precedenza, anche in questo caso il contributo sarà assegnato secondo l’ordine cronologico di prenotazione telematica da parte del venditore/concessionario.

Da 1.000 a 4.000 euro di incentivi

I nuovi incentivi auto della Lombardia vanno dai 1.000 ai 4.000 euro, con sconti crescenti al diminuire delle emissioni allo scarico e, basandosi sul principio della neutralità tecnologica, include auto elettriche, fuel cell a idrogeno, benzina, diesel, ibride, GPL e metano.

Importo incentivi Motorizzazione Emissioni CO2 Emissioni NOx 4.000 euro Elettrica - Idrogeno 0 0 2.000 euro (senza rottamazione) Elettrica - Idrogeno 0 0 2.500 euro Benzina Euro 6D Metano GPL Ibrida ≤60 g/km ≤85.8 mg/km 2.000 euro Benzina Euro 6D-Temp Metano GPL Ibrida Diesel Euro 6D ≤60 g/km ≤126 mg/km 2.000 euro Benzina Euro 6D Metano GPL Ibrida >60≤110 g/km ≤85.8 mg/km 1.500 euro Benzina Euro 6D-Temp Metano GPL Ibrida

Diesel Euro 6D >60≤110 g/km ≤ 126 mg/km 1.500 euro Benzina Euro 6D Metano GPL Ibrida >110≤145 g/km ≤85.8 mg/km 1.000 euro Benzina Euro 6D-Temp Metano GPL Ibrida

Diesel Euro 6D >110≤145 g/km ≤ 126 mg/km

Cumulabili con gli incentivi statali

Oltre a ricordarci che la proprietà del veicolo da rottamare deve essere antecedente al 1° gennaio 2020 e che vige l’obbligo di tenere la proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi successivi all'intestazione, il comunicato ufficiale della regione Lombardia specifica che il contributo è cumulabile solo con gli incentivi statali.

Qui sotto riportiamo lo schema degli incentivi statali - con e senza rottamazione - ancora validi, ufficialmente fino al 31 dicembre 2021, ma con molta probabilità in esaurimento già a fine estate o in autunno.