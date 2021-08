C’è un modello, tra le promozioni di agosto, che rientra per pochissimo nel limite della categoria di vetture che possono usufruire dell’incentivo statale: si tratta della Nissan Juke, con il tre cilindri benzina DIG-T da 114 CV, in versione N-Connecta.

Su questa Juke, la somma dello sconto di Nissan e degli incentivi statali può arrivare a 5.000 euro senza finanziamento, e a 6.500 euro con l’adesione al finanziamento Intelligent Buy. Naturalmente, per ottenere l’incentivo statale, occorre la rottamazione di un veicolo inferiore a Euro 6, immatricolato prima del 1 gennaio 2011.

Il listino di 24.300 euro scende quindi a 19.300 euro senza finanziamento, o 17.800 con finanziamento. Versando l’anticipo di 3.979 euro, le rate mensili sono quindi 36 da 129 euro (TAN 5,49%, TAEG 6,89%). Al termine, la rata finale è pari a 13.122 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

In questo schema di esempio sono compresi alcuni servizi: Finanziamento Protetto e Pack Service comprendente 2 anni di Furto e Incendio.

Vantaggi

Si tratta di uno sconto interessante per una vettura recente come la nuova Juke: alla fine, il costo iniziale è inferiore ai 18.000 euro, e le rate non superano i 130 euro mensili; peraltro, N-Connecta è l’allestimento più alto tra le Juke con i consumi inferiori. Ottima l’iniziativa di aggiungere nell’esempio alcuni servizi.

Svantaggi

E’ necessaria la rottamazione di una vettura secondo le disposizioni di legge, senza la quale non è possibile accedere all’incentivo. Attenzione a costi e oneri finanziari, rispetto a quanto proposto nell’esempio.

In sintesi