Gli ingegneri e i collaudatori Land Rover in questo momento si trovano in alcuni fra i paesi più caldi d'Europa, per poter valutare il comportamento su strada della nuova Range Rover (di cui trovate il video qui sotto).

Alcune foto spia testimoniano questa fase dei "collaudi nel clima caldo", e da questi scatti emerge un dato interessante: uno dei prototipi sembrerebbe essere alimentato da un propulsore ibrido plug-in.

Gamma solo ibrida?

Sono due i segnali - anche piuttosto chiari - che si tratta di una versione PHEV del lussuoso SUV inglese. Prima di tutto c'è l'adesivo "Hybrid Electric Vehicle" sul finestrino anteriore, quindi è sicuramente in qualche modo elettrificata, mentre il secondo segno conferma che si tratta di un plug-in: c'è un apposito sportello per la presa di ricarica sulla carrozzeria.

Basata sulla piattaforma MLA, la nuova Range Rover sarà disponibile con un ampio assortimento di motori a combustione interna elettrificati: probabilmente ogni singola opzione avrà a disposizione un supporto elettrico, e tutti i modelli saranno assemblati sulla stessa catena di montaggio grazie a una nuova architettura smart.

Motore, design e debutto

Scendendo nel dettaglio della plug-in, è presto per parlare con certezza di numeri. Ad oggi, la Range Rover Sport P400e ha una potenza combinata di 404 CV (di cui 300 CV provengono dalla combustione tradizionale) per un'autonomia dichiarata a zero emissioni di 51 km. Probabilmente queste specifiche potrebbero crescere con l'arrivo del nuovo modello, in particolare per l'autonomia in modalità esclusivamente elettrica.

Anche parlare di design è ancora troppo complesso, perché le camuffature sono praticamente a 360°. Possiamo comunque già affermare che non sarà troppo diversa dalla versione attuale nelle forme e nelle proporzioni, ma potrebbe subire un po' di influenza stilistica dalla più elegante Velar.

Il debutto ufficiale della nuova Range Rover è previsto per la fine di quest'anno o l'inizio del 2022, e sicuramente esisteranno due versioni della Range Rover, una standard e una a passo lungo, già confermate da alcune foto spia precedenti. E anche la nuova Range Rover Sport è già in lavorazione, che però dovrebbe arrivare in un secondo momento.