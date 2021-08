Due speciali Limited Edition della Jaguar F-Pace destinate solo al mercato italiano. La Greenstone e la Greystone arrivano nel nostro paese e si caratterizzano per uno stile elegante e una dotazione tecnologica completa. Basate sull’allestimento R-Dynamic SE sono prodotte in un numero limitato di esemplari.

Look esclusivo

La F-Pace, recentemente rinnovata nel look, è ancora più esclusiva. L’edizione Greenstone vanta una colorazione unica studiata dal SVO, la Special Vehicle Operations di Jaguar, ovvero la divisione dedicata ai progetti speciali del marchio inglese. Il team di ingegneri ha prodotto la tinta Ultra Metallic Forest Green che dona un’aria estremamente british al SUV.

La Greystone, invece, si distingue per il colore Premium Metallic Charente Grey. Entrambe le versioni sono completate da cerchi in lega nero lucido e dal Black Exterior Pack. Nell’abitacolo troviamo gli interni in pelle Ebony/Sienna Tan, gli inserti in alluminio e il tetto panoramico.

Prezzi e motorizzazioni

La F-Pace Greystone è disponibile in 100 esemplari, mentre la Greenstone in soli 25 modelli. In entrambi i casi la motorizzazione abbinabile è esclusivamente la D200, il propulsore 2.0 diesel mild hybrid da 204 CV capace di toccare i 100 km/h orari da fermo in 8 secondi e di raggiungere i 210 km/h.

Come per tutte le varianti del SUV Jaguar, non mancano la trazione integrale e il cambio automatico a 8 rapporti. La Greystone costa 72.900 euro, mentre per la Greenstone il prezzo sale a 74.900 euro.

Se si preferisce un allestimento normale, la F-Pace rimane disponibile nelle versioni a benzina P250 e P550 SVR da 250 a 551 CV oppure le altre diesel mild hybrid D165 e D300 (rispettivamente da 163 e 301 CV). In listino sono presenti anche le mild hybrid a benzina P400 da 400 CV e le ibride plug-in P400e da 404 CV con queste ultime che possono percorrere quasi 50 km ad emissioni zero.