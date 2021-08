Si avvicina il momento più glamour dell’estate californiana. La Monterey Week e il Concorso d’Eleganza di Pebble Beach sono l’occasione per vedere da vicino auto storiche e moderne rarissime e dal valore inestimabile esposte da collezionisti privati o direttamente dalle Case.

Uno degli appuntamenti più interessanti dell’edizione del 2021 è l’asta tenuta da Gooding Company che si tiene il 14 e 15 agosto nella quale verranno venduti dei modelli davvero imperdibili. Dall’Aston Martin DB4 GT alle quasi introvabili Ferrari, ecco i pezzi pregiati dell’asta.

1961 Aston Martin DB4 GT

Concepita col chiaro obiettivo di insidiare la Ferrari 250 GT Tour de France, la DB4 GT è una granturismo derivata dal prototipo DP199 guidato da Stirling Moss nella sua prima vittoria a Silverstone.

La GT è più leggera e più potente di una “comune” DB4 ed è mossa da un 3.7 capace di superare i 300 CV a 6.000 giri. L’esemplare dell’asta è stato impiegato per tantissimi anni nello European Rally Championship e in diverse competizioni successive dedicate alle auto storiche.

Il modello è stato regolarmente tagliandato ed è una delle 29 DB4 GT con guida a sinistra in tutto il mondo. Si stima che valga tra i 2,9 e i 3,2 milioni di euro.

1957 Maserati 200 SI

La 200 è un pezzo di storia degli anni ’50 del Tridente. Le serie 150, 200 e 250 furono introdotte nel 1955 ed erano fortemente concepite per il mondo delle corse. Il 2.5 a 4 cilindri fu uno dei più potenti dell’epoca con oltre 235 CV e un cambio manuale a 5 rapporti.

Dopo un breve periodo nel mondo delle corse negli Stati Uniti, la Maserati fu “costretta al ritiro” a causa di un incidente che le procurò gravi danni al motore.

Interamente ricostruita dai meccanici della Casa a Modena, è rimasta in un garage per decenni prima di un totale restauro e del ritorno in pista nelle corse per auto storiche. A tal proposito, la Maserati 200 SI potrebbe a tutti gli effetti partecipare alla 1000 Miglia. Il valore? Circa 3,4-3,8 milioni di euro.

1958 Ferrari 250 GT Cabriolet

Tra il 1957 e il 1959 Pininfarina produsse 40 esemplari speciali di 250 GT Cabriolet personalizzati per i pochi fortunati proprietari. L’esemplare dell’asta è il numero 34 ed è rifinito nella splendida tinta Oro Andalusia con interni in pelle beige Connolly perfettamente conservati.

La Ferrari è passata di mano diverse volte nel corso fino al 2002 quando venne danneggiata da un incendio scoppiato vicino alla casa del suo proprietario. L’auto è stata sottoposta ad una lunga opera di restauro che ha richiesto 9.000 ore di lavoro.

Il risultato è stato talmente eccellente che la 250 GT è stata nominata vincitrice di categoria al Concorso d’Eleganza Villa d’Este nel 2009. La sua storia particolare e la sua rarità contribuiscono ad alzare il valore tra i 3,8 e i 4,7 milioni di euro.

1966 Ford GT40 Alan Mann Lightweight

Dalla NASCAR alle corse di resistenza, negli anni ’60 Ford cercò di conquistare ogni campionato nel mondo. Per farlo affidò lo sviluppo delle auto ad alcune aziende specializzate. Negli Stati Uniti fu celebre il rapporto con Shelby, mentre in Europa si rivolse ad Alan Mann Racing dal 1964 al 1969. Quest’ultima azienda realizzò Ford speciali per il rally di Monte Carlo e la 24 Ore di Le Mans.

Col tempo, Alan Mann acquisì talmente tante conoscenze sulla GT40 che realizzò due esemplari personalizzati basati sulla Mark I. L’azienda, infatti, era convinta di poter migliorare la formula originale rendendo l’auto più leggera e più maneggevole. Ed effettivamente Alan Mann creò due modelli pesanti appena 980 kg e alimentati da un V8 da 430 CV.

Proprio per questo motivo, la GT40 dell’azienda è considerata una sorta di predecessore spirituale della mitica GT40 griffata Gulf che conquistò numerose vittorie nei campionati di resistenza tra il 1968 e il 1969. Non sorprende, quindi, che il valore si aggiri tra i 6 e i 7,7 milioni di euro.

1959 Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione

È una delle auto più pregiate di tutta l’asta insieme alla McLaren F1 da 12 milioni di euro e alla Mercedes CLK AMG GTR 8,5 milioni di euro. Tra il 1957 e il 1962 Ferrari realizzò solo 106 California Spider, di cui appena 50 a passo lungo LWB. Ogni esemplare è stato personalizzato a livello estetico, ma tutti i modelli hanno in comune il telaio derivato dalla 250 GT modificato dalla Carrozzeria Scaglietti.

A rendere ancora più unica la Ferrari dell’asta è il fatto che solo 10 furono create in versione Competizione, ovvero dotate di modifiche specifiche per motore, trasmissione e scocca in materiali leggeri. Il propulsore è il Tipo 128D, una declinazione del classico Colombo V12 utilizzato come base anche della 250 Testa Rossa.

L’auto è passata di mano tra vari collezionisti nel corso della sua storia e il suo valore si aggira sui 10 milioni di euro.