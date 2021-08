L'estate porta aggiornamenti per la Jaguar F-Pace: il SUV medio inglese è infatti ora disponibile con nuove dotazioni che ne aumentano l'offerta tecnologica, assieme all'inedito allestimento R-Dynamic Black, disponibile con varie motorizzazioni, dal 2.0 benzina da 163 CV all'ibrido plug-in da 404 CV e 53 km di autonomia in modalità elettrica.

Allestimento con prezzi a partire da 65.940 euro, mentre il resto della gamma parte da 56.060 euro per arrivare ai 108.850 della Jaguar F-Pace SVR, la più potente mossa dal V8 sovralimentato da 550 CV e 700 Nm di coppia.

Vira al nero

A caratterizzare la F-Pace R-Dynamic Black ci pensano calotte degli specchietti in Gloss Black, tetto panoramico fisso, vetri oscurati e gli speciali cerchi in lega da 20" con inserti Gloss Black a coprire le pinze freno rosse. La stessa finitura è utilizzata per le barre al tetto. All'interno la dotazione di serie prevede pedaliera in alluminio, inserti in Satin Charcoal Ash, illuminazione ambientale con 30 differenti tinte tra cui scegliere.

Di serie sono previsti inoltre luci full LED, portellone ad azionamento elettrico, sedili anteriori sportivi in pelle a regolazione elettrica, sistema di infotainment Pivi Pro, cruise control, limitatore di velocità, telecamera posteriore, riconoscimento della segnaletica stradale e lane keep assist.

Come scritto all'inizio la scelta per le motorizzazioni è ampia e parte da 65.940 euro per arrivare a 83.520 euro. Di seguito il listino completo:

Jaguar F-Pace R-Dynamic Black D165 AWD: 65.940 euro

Jaguar F-Pace R-Dynamic Black D200 AWD: 68.890 euro

Jaguar F-Pace R-Dynamic Black P250 AWD: 69.960 euro

Jaguar F-Pace R-Dynamic Black D300 AWD: 77.860 euro

Jaguar F-Pace R-Dynamic Black P400e AWD PHEV: 83.520 euro

Si aggiorna online

Per tutti gli allestimenti della Jaguar F-Pace sono inoltre disponibili nuove funzionalità tecnologiche. Prima di tutto il sistema di infotainment che, grazie agli aggiornamenti OTA, presto sarà compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay anche in modalità wireless.

Si aggiungono poi Adaptive Cruise Control con Steering Assist, per mantenere automaticamente traiettoria a centro corsia, velocità di crociera e distanza dal veicolo che precede. Una sicurezza in più che fa il paio con gli pneumatici autosigillanti, in grado di creare una chiusura ermetica in caso di oggetto che dovesse penetrare nel battistrada. Saranno disponibili in misure da 19, 20 e 21" in versione All Season.

Infine al filtro per il PM2.5 introdotto lo scorso anno si aggiunge oggi il Cabin Air Purification Plus, comprensivo di 2 funzionalità: la prima utilizza, grazie alle ventole del sistema di climatizzazione e la funzione di ricircolo, può rinfrescare l'abitacolo prima della partenza, a patto di averlo settato in anticipo.

La seconda comprende la capacità di rilevare la quantità di CO2 nell’abitacolo, mostrandola al guidatore tramite il monitor centrale.