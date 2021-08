Un caro vecchio motore V8 per salutare la Ford GT. L’iconica supercar americana uscirà di produzione nel 2022 e l’Ovale Blu sta preparando un’ultima versione tanto attesa dai puristi dell’8 cilindri. Le informazioni sono ancora poche, ma è certo che vedremo presto un nuovo propulsore sulla GT.

La Final Edition

I rumors su una versione V8 sono davvero molti, ma nessuno di questi è stato confermato ufficialmente. È certo, comunque, che Ford sta lavorando su una sorta di Final Edition. A testimoniarlo sono numerose foto spia che ritraggono un insolito prototipo di Ford GT in cui le modifiche sembrano concentrarsi principalmente nella zona posteriore e sulla copertura del motore.

Nello specifico, si notano due terminali di scarico centrali provvisori, ma piuttosto diversi da quelli del modello di serie.

Inoltre, la parte inferiore dell’auto è completamente esposta e lascia intuire che alcune componenti siano troppo grandi per essere contenute dalla carrozzeria attuale dell’auto. E non è esclusa l’ipotesi che Ford stia utilizzando un muletto della GT per testare motori o soluzioni tecniche destinate ad altri modelli.

Il canto del cigno del motore termico

Rimanendo in tema GT, però, c’è chi pensa che sotto al cofano si celi sempre il 3.5 V6 Ecoboost (che attualmente eroga 670 CV), magari potenziato con qualche decina di cavalli in più, mentre altri sono sicuri che Ford tornerà alle origini con un rombante 8 cilindri.

Alcune voci parlano di una versione da pista equipaggiata con un nuovo 7.3 V8, anche se non vengono fatti riferimenti alla potenza o alle prestazioni.

Sta di fatto che, a prescindere dal numero dei cilindri, questa sarà l’ultima declinazione della Ford GT per come abbiamo imparato a conoscerla. Il futuro e l’elettrificazione chiamano ed è probabile che l’eventuale prossima generazione non avrà più bielle e pistoni.