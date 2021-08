È tempo di rinnovamento per la Honda CR-V. La SUV giapponese verrà presto totalmente rivista nelle forme e nelle motorizzazioni. I test sui prototipi stanno proseguendo in Germania nell’attesa che il modello venga svelato ufficialmente nel corso dei prossimi mesi.

È diventata grande

Le foto spia della nuova Honda CR-V mettono in mostra le proporzioni differenti del SUV. I cambiamenti principali sembrano concentrarsi nel frontale dove il modello presenta una griglia e fari molto simili a quelli della nuova HR-V.

In generale, l’Honda sembra più grande del modello attuale e dotata di un cofano più piatto e situato più in basso per esaltare la sportività. Il passo appare più lungo e il posteriore ancora più elaborato.

Non abbiamo scatti degli interni, ma dalle foto s’intravede una classica configurazione a 5 posti, proprio come la generazione attuale. Non è escluso, però, che con l’aumento di dimensioni Honda decida di aggiungere una terza fila di sedili. Ricordiamo anche che la CR-V del presente è venduta in versione 7 posti in alcuni mercati nel mondo.

Motori elettrificati

Per quanto riguarda le motorizzazioni della Honda non ci sono ancora notizie ufficiali. Vista la presenza dei due terminali di scarico, è certo che l’esemplare delle foto sia dotato di un motore termico.

È chiaro, comunque, che la nuova CR-V si baserà molto su powertrain elettrificati. Già adesso il listino italiano della Honda comprende solo il 2.0 HEV da 184 CV, un propulsore da 184 dotato di tecnologia full hybrid.

Chissà se vedremo anche un’alternativa ibrida plug-in, mentre alcuni rumors indicano la possibilità di una CR-V 100% elettrica in arrivo nel 2023. Non resta che attendere i prossimi mesi per scoprire altri indizi sul futuro SUV giapponese.